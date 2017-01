Melegedőket nyitottak a nagy hidegben

Ahová bemehetünk



A katasztrófavédelem a következő megyei helyszíneket jelölte ki: csanyteleki faluház, csanádalberti idősek klubja, eperjesi faluház, fábiánsebestyéni faluház, felgyői közösségi központ, öttömösi közösségi ház, pitvarosi művelődési ház, sándorfalvi közösségi központ, Árkád Szeged, CBA Szeged NOVA, Szeged Plaza, Tesco Extra Szeged, szegvári közművelődési központ, zsombói közösségi ház.

A Szeged Plaza az egyik kijelölt hely, ahová betérhetünk kicsit átmelegedni. Fotó: Török János

– Különösen a múlt hét végén tértek be többen melegedni – tudtuk meg Tószegi Csilla pitvarosi könyvtárostól. – Elintézték a településközpontban az ügyeiket, bevásároltak, közben igencsak átfagytak. Azt mondták, jólesik pár perc a melegben. – Pitvaroson a művelődési ház előtere az átmeneti melegedő, ahová nyitvatartási időben, reggel 8 és délután 6 óra között lehet betérni.– Ha már a művelődési házban jártak, néhányan bejöttek a könyvtárba is. Újságot olvastak, könyvet is kölcsönöztek, vagy csak beszélgettek a régen látott ismerősökkel. A hideg pozitív hozadéka volt ez – mondta a könyvtáros. Megtudtuk, Pitvaroson valóban csak átmelegedni mentek, olyan betérőjük nem volt, aki otthon egyáltalán nem fűt, és a művelődési házban tölti a napot.Makón a hajléktalanszálló és a mostani hidegben folyamatosan működő nappali melegedő mellett a FIGYI Caffee és a Makói Közösségi Klub is megnyitotta kapuit, ahogy az elmúlt két napban, ma is 19 órától reggel 6-ig állnak rendelkezésre. Közleményükben leírták, felvették a kapcsolatot a rendőrséggel és a mentőszolgálattal. Hozzátették, ha az utcán olyan emberrel találkoznak, akinek szüksége van a segítségre, ők szívesen látják őket fűtött helyiséggel és teával. A melegedőt a közösségi klub nagytermében alakítják ki.

Mindenkihez becsöngettek



A ferencszállási közmunkások végigjárták a falut, és minden házba becsöngettek, hogy megtudják: van-e valakinek szüksége segítségre a nagy hidegben. Egy lakónak kérésére segítettek a bevásárlásban. A falu főterén pedig tűzrakó kosarakat helyeztek el, itt a gyalogosok menet közben meg tudnak kicsit melegedni.

Szentesen is vannak melegedők. A gondozási központ Horváth Mihály, illetve Nagyörvény utcai épületében kialakítottak egy átmeneti részleget. A családsegítő központ tanyagondnoki szolgálata a szokásosnál is jobban figyel az ellátottjaira, illetve a hajléktalansegítő központ melegedőjében is fogadják a rászorulókat. Csongrádon az Esély központ Fő utcai idősek klubja nyitotta meg kapuit a rászorulók előtt. Kállainé Fodor Marianna igazgató elmondta: csütörtökig éjjel-nappal fogadják a hozzájuk betérőket, étkezést is biztosítanak. Eddig 10 ember élt a lehetőséggel, ők egy kivételével ott is aludtak. – Naponta kétszer keressük fel a rászoruló ellátottakat, forró teát és zsíros kenyeret viszünk nekik – mondta.A megye legészakibb, és egyik legapróbb településének, Nagytőkének a vezetője, Szél Csaba szerint – bár ők is ki tudnának jelölni melegedőt – községekben erre kisebb az igény. – Szinte mindenkit személyesen ismerünk, a munkatársaink naponta látogatják a rászorulókat. Egyetlen ember volt a faluban, aki már nehezen látta el magát, a kérésére éppen azt intézzük, hogy egy otthonba kerülhessen – közölte. Hasonló tapasztalatokról számolt be Felgyő polgármestere, Horváth Lajos is. Náluk például évek óta nagyon figyelnek arra, hogy akiről sejtik, nehéz helyzetben lesz télen, időben legyen elég tüzelője.