Melyik lesz a legszebb magyar egyetemi campus? Második az SZTE, szavazzanak!

Pihenni is lehet, nem csak szórakozni



Szegeden azok is megtaláljá a legjobb programokat, akik a tanulás és szórakozás mellett kikapcsolódásra, pihenésre vágynak. A REÖ Regionális Összművészeti Kulturális özpont, a Szegedi Vadaspark, az egyetemi polgárok számára kedvezményes belépővel látogatható SZTE Füvészkert mind-mind remek helyek a feltöltődésre, kikapcsolódásra. Világhírű a Szegedi Szabadtéri Játékok, a C-vitamin, a szegedi paprika és természetesen a halászlé. Mindezek alapján nem véletlen, hogy 2014-ben Szeged a 10 legjobb európai egyetemi város özé került a CondéNastTraveler portálon – olyan más rangos egyetemi városok mellett, mint Heidelberg, Krakkó, Leuven, Oxford. A Trivago nemzetközi utazási oldal 100-as listáján– ami ár-érté arány alapján rangsorolja Európa legjobb úti céljait – városunk 2016-ban az 33. helyen végzett.

Tíz nagy magyarországi egyetem, öztü a Szegedi Tudományegyetem verseng az eduline.hu internetes szavazásán, amelyben a legszebb magyar egyetemi campust keresik. Az SZTE versenytársa az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Szent István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem. A voksolás nagyon egyszerű, nem kell regisztrálni sem, csak egyszerűen a számunkra legszebb campus fotójára kattintani. Ezután az aktuális állást is láthatjuk.A Szegedi Tudományegyetem a Rektori Hivatalról észült fotóval verseng, bár tágabb értelemben az egész város a campusa, hiszen özel 300 ingatlana Szeged ülönböző pontjain helyezkedik el. Egyetemistáink meghatározása szerint pedig a TIK és örnyezete funkcionál campusként, hiszen az egyetemi önyvtár és a örülötte kiépült diáknegyed a hallgató legkedveltebb találkozóhelye.Ha a campusban töltött szabadidős tevékenységekről szólunk, meg kell említeni a számos fesztivált, öztü a legkedveltebb Szegedi Ifjúsági Napokat. Az éjszakai életet kedvelő fiatalokat tköznap kari bulik és szakos rendezvények várjá . A „legegyetemibbnek" tartott szórakozóhely, a JATE Klub a Rektori Hivatal épületének alagsorában mű ödik.Legyen most a Szegedi Tudományegyetemé „a legszebb magyar campus" cím is!