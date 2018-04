Mélyponton a baloldal a megyeszékhelyen - Szegeden a Fideszre voksoltak a legtöbben

Jobbikos taktikai átszavazás?

Vásárhelyen a legnagyobb a különbség

Történelmi Fidesz-győzelem, válságban az ellenzék

Még nem tekinthetők véglegesnek az országgyűlési választás eredményei, ugyanis be kell várni a külképviseleti és átjelentkezéssel voksolók szavazatait. A 106 egyéni választókerületi eredménynél azonban már nem valószínű változás, így a Csongrád megyei mandátumok sorsa is eldőlt. Az 1-esben Szabó Sándor (MSZP–Párbeszéd) 24 ezer 186 szavazattal nyert, Bartók Csabára (Fidesz–KDNP) 19 ezer 931 ember szavazott, míga jobbikos Tóth Péter 6123 voksot gyűjtött be.A szintén szegedi központú 2-es körzetben B. Nagy László (Fidesz–KDNP) maradt a képviselő, ő 26 ezer 276 szavazatot kapott, Joób Márton (MSZP–Párbeszéd) 20 ezer 267 szavazatot kapott, Fackelmann István (Jobbik) pedig 6576 voksot tudhat magáénak.Bár egyéniben Bartók nem szerzett mandátumot, hiszen 4255 szavazattal kevesebbet gyűjtött be, mint szocialista politikai ellenfele, ha megnézzük a szegedi szavazókörök listás adatait, érdekes tendenciát láthatunk: a Fidesz a megyeszékhely egészét tekintve 12 ezer 756 szavazattal többet kapott, mint az MSZP. Az 1-es körzet szegedi szavazóköreiben 17 ezer 872 listás szavazatot kapott a kormánypárt, a 2-esben 14 ezer 834-et, míg az MSZP–Párbeszéd 11 ezer 995-öt, illetve 7955-öt. Az adatokat böngészve az is elmondható, hogy minden egyes szegedi szavazókörben több voksot kapott a Fidesz–KDNP pártlistája, mint a szocialistáké vagy egyéb ellenzéki párté. Az átszavazások is erőteljesen megmutatkoznak, az 1-esben a szocialisták csaknem 11 ezerrel kevesebb listás voksot gyűjtöttek be, mint egyéniben, a 2-esben pedig 8 ezret buktak a listán.A szentesi központú 3-as körzetben Farkas Sándor (Fidesz–KDNP) maradt a képviselő 26 ezer 638 szavazattal, a jobbikos Szabó Zoltán Ferenc 19 ezer 733 voksot gyűjtött be, míg Eörsi Mátyás (DK) 2558-at. Megyei szinten a 4-es körzetben született a legnagyobb különbséggel eredmény, Lázár János (Fidesz–KDNP) csaknem 9 ezerrel több támogatót tud felmutatni a 28 ezer 846 támogató szavazattal, mint a jobbikos Kiss Attila, akire 19 ezer 930 ember szavazott. Rója Istvánt (MSZP–Párbeszéd) pedig mindössze 4089 állampolgár tartotta a legalkalmasabb jelöltnek.– Egy nagy csata van mögöttünk, sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget kaptunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédjük, megvédhessük Magyarországot – mondta Orbán Viktor még vasárnap éjszaka. A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarország a bátor emberek országa, akik egész Európa számára világossá tették, hogy a dolgokat így nem lehet folytatni, vagyis őszinte, világos beszédet akarnak, nevén akarják nevezni, mi gyötri ezt a kontinenst. Emlékeztetett, azt kérték a választóktól, érezzék át, ezen a választáson talán hosszú évtizedekre eldől Magyarország sorsa. – Biztos voltam benne, ha jól csináljuk, ha világosan beszélünk, ha nem engedjük meg, hogy eltérítsenek bennünket, akkor amikor veszély lehet, ez a nép össze fogja szedni magát, nagy számban elmennek, és egybehangzó akaratot mutatnak a világnak – fejtette ki.Orbán Viktor fontosnak nevezte, hogy a kormánynak meg kell védenie az eredményeket is, mert szerinte „bár Magyarország még nem tart ott, ahol tartania kellene, vagy ahol szeretne, de elindult egy magyar modell útján, ami sok tekintetben eltér más országok gazdaságpolitikájától, társadalompolitikájától, kultúrpolitikájától, de ez egy vállalható, európai, az emberi szabadságot szolgáló politika".Az ellenzék közben láthatóan válságban van. Vona Gábor sajtótájékoztatóján bejelentette: lemond a Jobbik elnöki tisztségéről. Tegnap azt is közölte, nem indul újra a posztért, és országgyűlési képviselői mandátumát sem veszi át. Vonát azóta alelnöke, Toroczkai László a válság okának nevezte Facebook-oldalán. Bejelentette lemondását az MSZP és az Együtt elnöksége is, illetve Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.