Menet közben is edz Sándor

Hajdú Sándor nem új őrületnek hódol, hanem edz a teniszlabdával. Fotó: Borbola Lilla

Az ujjon pörgethető kis játék, a fidget spinner után ez talán valami új „őrület" lehet? Feltevésemet gyorsan eloszlatta a fiú. – Ez egy ökölvívó technika, a reflexek fejlesztésében segít – árulta el kíváncsiskodásomra.

Sándor gyerekkora óta foglalkozik ökölvívással. Szerinte aki komolyabban űzi ezt a sportot, annál bevett gyakorlat a sapkára erősítet teniszlabda ütögetése. Ez egy orosz technika – mondta a fiatal bokszoló. – Igazából szuszpenzorral és fogvédővel lenne az igazi ezt csinálni, de ettől most eltekintettem, úgyhogy inkább vigyázok – nevetett Sándor.Elárulta, hogy gyakran jár-kel így az utcán, de csak a város csendesebb, nyugodtabb részein. Tömegben nem csinálja, nehogy eltaláljon valakit, vagy nekimenjen valakinek koncentrálás közben.– Ráadásul könnyen el is lehet tévedni, ha nagyon rááll az ember – mosolygott.Nem is tartottam fel tovább, ő pedig továbbsétált a labdát ököllel ütögetve maga előtt. Megállapítottam: az biztos, hogy ez a „technológia" a reflexek fejlesztése mellett a napszúrástól is véd.