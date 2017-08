Mennyi pénz üti a tartalékos markát?

Miért?



– Az államigazgatás az a hatóság, amely a hétköznapi élet ezernyi területén támogat, segítséget nyújt. Egy állami tisztviselő, aki az állam szolgálatában dolgozik, annak evidens, hogy támogassa a professzionális haderő munkáját. Engem ez motivált, amikor jelentkeztem az önkéntes tartalékosi állományba – nyilatkozta egyebek mellett Juhász Tünde, miután aláírta a szerződést.

Juttatásokkal jár

Juhász Tünde kormánymegbízott Ópusztaszeren csatlakozott. A tartalékosok virágok a professzionális magyar haderő gomblyukában. Fotó: Frank Yvette

Juhász Tünde megyei kormánymegbízott, Beregszászi Richárd szegedi egyetemi hallgató és Héjja Péter hódmezővásárhelyi ács-állványozó augusztus 20-án Ópusztaszeren ünnepélyesen csatlakozott az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálathoz.Kik lehetnek tartalékosok, hol képzik ki őket, milyen feladatot látnak el, és milyen juttatást kapnak?– Az önkéntes területvédelmi tartalékos a szerződés megkötésekor egyszeri bruttó 31 ezer forintot kap. Fizetnek neki rendelkezési díjat is, ami teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege. Ez jelenleg bruttó 127 ezer 500 forint. Ezt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül utalják a tartalékos számlájára – mondta Pontyik Pál százados a szegedi toborzóirodában.Hogy mi jár még az önkéntes területvédelmi tartalékosnak? Térítésmentes ruházati és élelmezési ellátás, valamint útiköltség-térítés. A nettó 84 ezer forint rendelkezési díj akkor is jár, ha egy napra sem hívják be a tartalékost. Ha behívják, akkor időarányosan a rendfokozatának megfelelő alapilletményt kapja, amely egy közkatona esetében – attól függően, hogy rendelkezik-e érettségi bizonyítvánnyal vagy sem – ebben az évben bruttó 186 ezer forinttól 228 ezer forintig terjedhet.

Kiképzés

Honvédségi bemutató. Sokan érdeklődnek a katonadolgok iránt. Fotó: Frank Yvette

– Az önkéntes területvédelmi tartalékost a lakóhelye szerinti megyében évente 20 kiképzési napon készítik fel a feladatokra, de más helyszínen is részt vehet kiképzésen, ha vállalja. Az alapfelkészítés moduljait külön-külön is teljesítheti – mondta a százados. Úgy tudjuk, hogy az alapkiképzésben szerepel alaki és vegyvédelmi foglalkozás, valamint lövészet is.A rendelkezésre állási időben – a tényleges szolgálatteljesítésen kívüli időszakban – bármely fél indoklás nélkül felbonthatja a szerződést, amit tudomásunk szerint két évre kötnek. Ha a tartalékos felmondja a szerződést, nem kell visszafizetnie a 31 ezer forintot.

18-tól 65 éves korig

Minden nagykorú, legalább nyolc általános iskolai végzettséggel és Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet önkéntes területvédelmi tartalékosnak – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Ez azt jelenti, hogy minden 18–65 éves magyar nőt és férfit várnak tartalékosnak.– A kizáró okok – egészségi, fizikai alkalmatlanság, büntetett előélet – fennállását a jelentkezést követően vizsgálja a honvédség. Csongrád megye hét járásában lehet tartalékosnak jelentkezni – tájékoztatott a százados. A tartalékosok a honvédelmi vagy katasztrófavédelmi feladatok mellett „jelenlétükkel emelhetik helyi szinten az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát, de rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatokat is elláthatnak járási vagy települési rendezvényeken".