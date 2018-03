Menő a bőrápolás

Bár még csak keveseket érint, már nem teljesen szokatlan az, ha egy férfi sminkeli magát. Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadó szerint azonban érdemes óvatosan bánni ezzel a dologgal, a klasszikus férfiértékekhez ugyanis még mindig nem tartozik hozzá a smink, így könnyen válthat ki ellenérzéseket, ha valaki pasiként alapozóhoz nyúl.– Az ápoltság azonban a férfiaknál is alapvető elvárás. A macsó hozzáállás szerint le kell hurrogni azt, aki foglalkozik a témával, pedig az igazság az, hogy a férfiak testét is bőr fedi, ami ugyanúgy igényli a törődést, mint a nőké – mondja.– A hidegben, a szélben az ő bőrük ugyanúgy kiszárad, nekik is lehetnek bőrproblémáik, ami esetleg nem esztétikus, és kellemetlen is lehet – folytatja Ági, és hozzáteszi, ma már remek, férfiaknak gyártott készítmények sorakoznak a drogériák polcain, a bőrápolás fogalma pedig nem feltételez rózsaszín budoárhangulatot, egyszerűen a gondozott megjelenés része.– Persze mindent túlzásba lehet vinni. Nem szimpatikus, amikor egy férfi már messziről illatozik, de az sem, ha olyan a bőre, mint a smirgli – szögezi le, és azt tanácsolja, legalább egy, a bőrtípusához való nedvességtartamú hidratálókrémet használjon mindenki, és havonta egyszer a zuhany alatt radírozza át az arcát és a testét. De nem piperkőc dolog az arcszőrzet ápolása sem.– Elképesztően sokat ront a megjelenésen egy bozontos, burjánzó, igénytelen szakáll, szájba lógó bajusz, vagy az orr fölött összenőtt szemöldök, esetleg bodorodó fülszőrzet. Érdemes erre is odafigyelni – világít rá, és azt mondja, ez nem jelenti azt, hogy a szemöldököt ugyanolyan vékonyra kellene szedni, mint a nőknél. Úgy illik rendben tartani, hogy az még természetesnek hasson.