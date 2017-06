Menő a Föld védelme

– Nem hagyom csöpögni a csapot, nem dobálom szét a szemetet, biciklivel vagy gyalog közlekedem. Fontos, hogy figyeljünk, szeretném, ha tiszta lenne a Föld – mondja a hetedikes Papp Martina. Ő annak az iskolás csapatnak a tagja, akik megnyertek egy környezettudatosságra felszólító nemzetközi pályázat, az EAThink2015 magyar fordulóját. Igazi forgatás volt A feladatuk az volt, hogy beküldjenek például egy báb- vagy egy mobillal forgatott kisfilmet, ami a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet. Ők kilencen a kondorosi Petőfi István iskolából az utolsó lehetőséget választották.



Erkölcstantanárnőjük, Sárköziné Zuberecz Klára segítségével összeszedték, hogy szerintük mit tehetnének a Földért. Győztesként a díjuk az lett, hogy egy profi stábbal forgathatták újra a filmjüket. Élvezték a sminket Martina lelkesen meséli, mekkora élmény volt nekik a budapesti forgatás. Sokan közülük először jártak a fővárosban, és természetesen filmes tapasztalatuk sem volt.



– Legalább öt órán keresztül forgattunk a stúdióban! Szuper volt! Előtte megcsinálták a hajunkat, és ki is sminkeltek. Nekem ez tetszett a legjobban – avat be.

Vaskor Levente, Martina osztálytársa pedig hozzáteszi, hogy bár valóban nagyon klassz kaland volt, azért el is fáradtak.



– Állandóan megismételni a jeleneteket néha már kicsit unalmas volt. Ha valamit elrontottunk, azt újra kellett venni, de ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat – magyarázza. Otthon is figyelnek Levente szerint bár egyre többen odafigyelnek a minket körülvevő környezetre, de sajnos a korosztályukból még mindig inkább hanyagul szemetelnek a gyerekek, gondolva, hogy majd eltakarítja más helyettük.



– Pedig bármennyire nehéz, oda kéne figyelni mindenkinek, mert egy ember kevés ahhoz, hogy rendbe tegyük és megóvjuk a Földet – mondja.



Szerencsére egyre több a szelektív szemetes, adott a lehetőség, ha oda akarunk figyelni .



Vaskor Levente:

Mióta elkészült a film, ők is szelektíven gyűjtik a szemetet otthon, szétválogatnak mindent: külön dobják ki a papírt, a műanyagot, és az üveget.