Mentorház a koraszülésben érintett családokért - sorstársak segítenék egymást

Építkezésbe kezdett a Korábban Érkeztem Alapítvány, mentorház épül Újszegeden abból a három évre szóló, 1,2 milliárd forint összegű támogatásból, amit a Széchenyi 2020 program keretén belül nyert el a szervezet. A projekt az egész dél-alföldi régiót lefedi, és egyik eleme, hogy koraszülöttek és családjuk számára alakítanak ki mentorházat Szegeden.Jelenleg még vakolnak az épületben, de ahogy az alapítványt létrehozó Rádi Kata lapunknak elmondta, bő egy hónap múlva várhatóan már beköltözhetnek. Hozzátette, a helyiségeket harminc hónapra a város ingatlankezelő cégétől, az IKV Zrt.-től bérlik.

– Ez egy otthon lesz, ahova a családok haza tudnak érkezni, ahol az azonos problémával küzdők össze tudnak kapaszkodni. Bár azt gondolja a társadalom, hogy ez kevés embert érint, ma Magyarországon minden tizedik gyermek korábban érkezik erre a világra – részletezte.A szegedi mentorház egy módszertani programot valósít meg. Ez egy pilot program, ugyanis nincs jelenleg hazánkban hasonló tanácsadói ház.– Nagyon bízunk benne, hogy a projekt legfontosabb pillérének tekinthető sorstárssegítés ebbena házban ki fog teljesedni, és eljutunk minél több, a koraszülöttséggel érintett családhoz – fogalmazott Rádi Kata.

Kérdésünkre elmondta, a mentorházban lesz mód a találkozásra, ám fejlesztésre, akár terápiás ellátásra is alkalmas helyiségek is lesznek, a cél ugyanis, hogy családtámogató pszichoszociális ellátást tudjanak nyújtani. Szegeden kívül Gyulán és Kecskeméten is létesítenek mentorházakat a nyertes pályázat keretében.