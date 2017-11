Mentorházakat hoz létre a Korábban Érkeztem Alapítvány

Az 1,2 milliárd forintos támogatásból a dél-alföldi régió három településén, Szegeden, Kecskeméten és Gyulán hoznak létre mentorházakat, együttműködve a városok kórházainak Perinatális Intenzív Centrumaival. Ezen túl fontosnak tartják a regionális mentorhálózat kiépítését és a mentorképzést is – Rádi Katalin alapító és Monostori Dóra szakmai vezető számolt be az alapítvány tevékenységéről, célkitűzéseiről. A Széchenyi 2020 program pályázatán három évre nyerték ezt az összeget: jelenleg az előkészítő fázisban tartanak, ahol többféle módszerrel végeznek kutatásokat – az SZTE három karával dolgoznak együtt.



A mentorházakat januárban tervezik elindítani a három településen – ezek kiindulási pontok lesznek a megyékben, összesen 27 járásban tervezik elérhetővé tenni a mentorházak ingyenes szolgáltatásait, valamint mentorhálót építenek ki. Hangsúlyozták, hogy egy modellprogram létrehozása és tesztelése a céljuk, amely ha jól működik, akár innovációs mintaként is szolgálhat. Azt is elmondták, hogy a mentorházakat a pályázati kiírás értelmében csak bérelni fogják – mindenképpen törvényes keretek között akarnak dolgozni.



A 2020 végére befejeződő projektben a koraszülöttként született gyermekek, szüleik és családtagjaik, valamint az ellátásukban érintett szakemberek komplex támogatása valósul meg. A koraszülöttek fejlődését támogató szolgáltatások mellett a családtámogatással a szülők kompetenciaérzését is növelik ebben a nem várt élethelyzetben.



A konferencia zárásaként ringató foglalkozással egybekötött világnapi ünnepséget tartottak a Dóm téren, és lilába öltöztették a székesegyházat.