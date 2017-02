Mercedest vásárolt Lázár és B. Nagy, Farkas és Szabó hitelt vett fel

Az országgyűlési képviselőknek minden év elején kötelezően nyilatkozniuk kell a vagyonukról, arról, hogy mennyi pénzt takarítottak meg az előző évben, mennyi a hitelük, milyen ingóságaik és ingatlanaik vannak. Itt a legfrissebb vagyonbevallás! Csongrád megyét négyen képviselik a T. Házban.B. Nagy Lászlónak továbbra is összesen 15 ingatlana van. A fideszes képviselő tulajdonosa egy 120 és egy 96 négyzetméteres szegedi családi háznak, valamint egy 135 négyzetméteres szegedi társasházi lakásnak. Röszkén összesen 15,9 hektár szántója, a Pest megyei Délegyházán pedig 15,6 hektár bányatelke, fél hektár szántója és 8000 négyzetméter útja van. A Volkswagen CC-t, a Passat négyajtós sportos változatát korábban is feltüntette a vagyonbevallásában. Idén is szerepel a VW a nyilatkozatában, a Mercedes S320-asa viszont már nem. Helyette viszont vásárolt tavaly egy Mercedes A180 CDI-t. B. Nagynak változatlanul 3500 részvénye van a Humetből és 281 a Phylaxiából. A 752 ezer forintos bankbetéte 132 ezer forintra csökkent egy év alatt. A fideszes politikusnak továbbra is 8 millió forinttal tartoznak magánszemélyek.

A banki hitelét 2,9 millió forinttal csökkentette egy év alatt, így már csak 21,3 millió forintot kell visszafizetnie. Föld-, ingatlan- és gépjármű-bérbeadásából korábban bruttó 327 ezer, tavaly viszont már csak 182 ezer folyt be havonta a családi kasszába.A Szentesen élő fideszes Farkas Sándornak a 170 négyzetméteres szentesi családi ház és a 2113 négyzetméter szentesi beépítetlen terület mellett 40 hektár szántóföldje van Fábiánsebestyénben. Személygépkocsija továbbra sincs, csak egy Bayliner 185-ös motorcsónakja. Készpénze 5,9 millióról 2,1 millió forintra csökkent egy év alatt. A korábbi 12,4 millió forinttal szemben 13,4 millió forint megtakarítása van takarékbetétben. A politikus tavaly felvett 20,5 millió forint hitelt. Ez nem szerepelt a korábbi vagyonbevallásában.

Farkas Sándor családi gazdaság tagja, földművelő, amiből tavaly 5,1 millió forint időszakos jövedelme volt. Ebből korábban 6,5 millió forint folyt be neki. A fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt.-ben a korábbi 37,4 százalék helyett már csak 10,5 százalékban tulajdonos, de továbbra is ő az igazgatósági elnöke, amiért bevallása szerint egy fillért sem kapott. Farkas továbbra is 50 százalékban tulajdonosa a szentesi Magrárius Termelő és Szaktanácsadó Kft.-nek. A fideszes politikus vagyonnyilatkozata szerint a Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt. tavaly 145,1 millió forint uniós támogatást kapott.Lázár Jánosnak a korábbi 21-gyel szemben ma már 24 ingatlanja van. A fideszes politikus felerészben tulajdonosa egy 260 négyzetméteres vásárhelyi családi háznak, valamint ma már összesen a korábbi 68,4 helyett mintegy 84 hektár szántója van Vásárhely, Mártély és Mindszent határában. Lázár új szerzeményként Vásárhely határában vásárolt tavaly 15,5 hektár szántót.

Tavaly vásárolt egy 2013-as Mercedes V osztályú kisbuszt. Megmaradtak a védett műtárgyai, például gróf Széchenyi Zsigmond karosszéke és egy kézirat. Tavaly is vásárolt műtárgyakat, de azt nem írja, hogy mit és mennyiért.A megtakarítása (kötvény, életbiztosítás, törzsrészvény) 12 millió forinttal – 54,8 millió forintról 42,8 millió forintra – csökkent tavaly. A korábbi 45 millió helyett már csak 35 millióval tartozik a banknak, viszont magánszemélyeknek a korábbi 36 helyett már 40 millió forinttal tartozik. Új elem Lázár vagyonnyilatkozatában a korábbiakhoz képest, hogy most 14,2 millió forint készpénzt vallott be.Miniszterelnökséget vezető miniszterként havonta bruttó 1,1 millió forintot keres. Földbérleti díjból korábban időszakosan 8 millió, tavaly már 12 millió forint folyt be Lázárnak. A miniszter erdőgazdálkodó is a jövedelemnyilatkozata szerint, amiből egyszeri jövedelemként 3 millió forintja volt. A fideszes politikusnak van részvénypakettje (2 százalék) a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-ben. Lázár 100 százalékban tulajdonosa a kolozsvári székhelyű ERD Conditor SRL Kft.-nek.A parlamentbe újonnan bekerült Szabó Sándornak van egy 140 négyzetméteres szegedi családi háza. A képviselőnek megvan a 2015-ben vásárolt használt Ford Mondeója. A szegedi szocialista képviselőnek a legfrissebb vagyonbevallásában a korábbi 412 ezer helyett már csak 80 ezer Estmédia-részvénye van. Szabó Sándornak egy év alatt 650 ezer forinttal apadt ugyan a jelzáloggal terhelt lakáscélú hitele, ami most 8,6 millió forint, de adóstársként feltüntetett a legfrissebb vagyonnyilatkozatában 3,1 millió forint lakáscélú hitelt.