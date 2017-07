Mérhetetlenül megbántották a sérült gyermeket nevelő édesanyát az SZKT igazgatója szerint, kirúgták a villamosvezetőt

A villamosvezetőknek nagy toleranciával kell dolgozniuk. Illusztráció: Török János

– Meg tudom erősíteni: az érintett villamosvezető nem dolgozik már nálunk – mondta el Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója.Azért kerestük meg, mert úgy értesültünk, elbocsátották azt a sofőrt, aki nemrégiben összetűzésbe keveredett egy édesanyával.Az anyuka július elsején írta fel egy Facebook-csoportba történetét. Kora délután utazott fiával a 3F-es járaton, a villamosvezető pedig felszólította, hogy hallgattassa el a gyerekét, vagy ha nem, akkor a következő megállónál szálljanak le. A nő mondta neki, hogy a gyerek értelmileg súlyosan sérült, és nem érti meg, hogy csöndben kell maradnia. Azt a választ kapta, hogy akkor nem kell tömegközlekedni.A nő végül leszállt a Glattfelder téren, és a Rózsa utcáig gyalogolt fiával – miközben érvényes bérlete volt, a gyereknek pedig hatósági igazolványa. A sofőr nem árulta el a nevét, így az édesanya a közösségi oldalon az ott lévő utasokat kereste, hogy segítségükkel panaszt tudjon tenni.

Az édesanyát annak idején kerestük, hogy mesélje el történetét, de azt mondta, elsősorban a céggel szeretné rendezni az ügyet, nem feltétlenül vonná bele ebbe a nyilvánosságot. Végül azonban mégis a média közreműködésével oldódott meg a helyzet: a Rádió 88 reggeli műsorában nemrégiben Majó-Petri Zoltán nyilvánosan bocsánatot kért tőle. Az adás idején a stúdióban volt a nő is, ő azonban végül nem ült mikrofon elé.A napokban az is kiderült, nem a bocsánatkérés volt az egyetlen, amit a cégvezető megtett. A villamosvezető már nem dolgozik az SZKT-nál.– Bár az esetet kivizsgálva kiderült, hogy a sofőr több utas kérésének tett eleget, amikor felszólította az édesanyát arra, hogy hallgattassa el a gyereket, vagy szálljanak le, ez nem volt mentség erre a viselkedésre – fogalmazott az ügyvezető igazgató. – A járművezetőnek minden ilyen esetben mérlegelnie kell. Akár rábízhatja a konfliktust az utasokra, vagy kérhet segítséget a diszpécsertől is. Amit a kolléga választott megoldásként, az nem volt elfogadható. Bár kezelni próbálta a kialakult helyzetet, ezt rosszul tette – mondta el Majó-Petri Zoltán, aki közös megegyezéssel való munkaviszony-felbontást ajánlott a villamosvezetőnek, ezt pedig ő elfogadta.Ritkán van egyébként ilyen komoly következménye egy utas és egy járművezető konfliktusának, az SZKT első embere azonban úgy találta, ez esetben mérhetetlenül megbántották a sérült gyermeket nevelő édesanyát, amire nincs mentség. Ezért tartotta fontosnak azt is, hogy nyilvánosan bocsánatot kérjen a nőtől. Hozzátette: a villamosvezetőnek nem ez volt az első konfliktusa utassal – ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban.Kerestük az édesanyát is, aki nem kívánta kommentálni a fejleményeket. Lapunktól tudta meg, mi lett a következménye ügyüknek, ő erről nem kapott tájékoztatást.