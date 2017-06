Messze van az élvezetestől a konzervételek többsége

A pizza, hamburger, olcsó fagylalt, bejgli, szendvics és csokinyuszi után az élelmiszeripar leglenézettebb termékét, a készételkonzervet vettük górcső alá. A statisztikák szerint a nyári szabadságolások, utazások alkalmával fogy a legtöbb készételkonzerv.A négy tányér pacal közül az egyik frissen készült és finom (jobbra fönt), a másik büdös és ehetetlen, a harmadik paradicsomos, a házias jelzővel illetett pedig ehető, de örömet nem szerez.Egy étteremtulajdonos és egy séf segítségével végigkóstoltuk a legnépszerűbbeket. Az egyik diszkontban pacalból rögtön hármat vásároltunk, az egyik egy román cég terméke. Töltött káposzta, sólet csípős kolbásszal, babfőzelék kolbásszal, chili con carne, mexikói csilis bab és marhalábszárpörkölt került még a kosarunkba. A 300 és 400 grammos konzervek legolcsóbbja 289, a legdrágább 584 forintba került.A kóstoláshoz Veres Jánosnak, a Diófa vendéglő vezetőjének és Zsikai Mihálynak, a vendéglő séfjének segítségét kértük. – Nem az a lényeg, hogy mit írnak rá, hanem, hogy mit tapasztalunk – kezdte Veres, miközben kibontottuk a három pacalt.A román cég termékének szaga mellbevágó volt, a többin erős paradicsomillat volt érezhető. Csiliből is kettőt – egy magyart, egy románt – vásároltunk, ránézésre és illatra itt szomszédunk terméke tűnt étvágygerjesztőnek. A marhapörköltben egy hatalmas, egészben hagyott inas rész úszott.– A román pacal nincs rendesen kimosva, befülledt, büdös. Hiába próbálták paradicsommal elvenni a szagát és az ízét, nem sikerült nekik. Ezt csak a moslékos vödör tudja feljavítani, értékelhetetlen – hangzott a séf ítélete, aki csak a szaftot merte megkóstolni.– Mintha törődtek volna vele, van színe, jó az íze – értékelte a házias jelzővel illetett marhagyomrot Veres, aki szerint a töltött káposzta inkább savanyúkáposzta-főzelék vagdalt húsból készült gombóccal. – Éhes ember megeszi, de ha picit finnyás, hozzá sem nyúl. Feljavítani sem lehet, mert hiába teszünk rá tejfölt, csak a moslékot szaporítjuk – tette hozzá.A csilik közül egyértelmű győztes a román: kellemes az illata, és bár erősen fűszeres, ehető és csípős. A magyar csilis bab babkonzervre hasonlít, amit feljavítottak egy kevés kukoricával és fűszerekkel. A marhalábszárnak jó az illata, csak hús nincs sok benne. – Ehető, főtt krumplival, tésztával és egy kis csípőssel lehetne feldobni – hangzott az ítélet.A sóletről ránézésre nem derül ki, hogy micsoda, felmelegítve sem okoz kellemes meglepetést. Illatában az olcsó virsli dominál. – Élvezeti értéke semmi, de egy erdei túra után fáradtan elfogyasztható – mondta Veres. A babfőzelék kolbásszal ehető, de a jótól messze van. Egy viszonylag jobb ízű kolbász került bele, ami kellemes ízt ad az ételnek.– Mit tanácsol a vásárlóknak? – kérdeztük a régi vendéglátóst. – Hogy ne vegyenek konzervet. Biztos lehet jót készíteni, de én még nem találkoztam vele – zárta a tesztet Veres János.– Semmilyet. Ha jobban belegondolok, olajos halat szoktam venni, esetleg a téli idő-szakban gyümölcsbefőttet vásárolok. Megvagyok nélküle. Májkrémből is inkább a tubusosat részesítem előnyben.– Ilyenkor nem vásárolunk konzervet. Ananászkonzervet veszünk néha a gyümölcskoktélba. Szeretjük a tonhalkonzervet, a kukoricát és a sűrített paradicsomot. Készételkonzervet soha nem veszünk.– Egyedül az olívaolajban eltett tonhalkonzervet veszem meg, semmi mást. Egy kicsit drága, de nagyon finom, és a minőséget meg kell fizetni. Nem szeretem a konzerveket, mert tele vannak tartósítószerrel.– Főleg melegszendvicskrémet veszünk. A lányunk nagyon szereti. Kukorica- és babkonzervet is szoktunk vásárolni, mert azzal ízesíti a szendvicset. Káposztás ételeket és csilis babot is kóstoltunk már konzervben.