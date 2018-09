Mesterjelölteket oktatnak az autóklubnál - Galéria

A kamara idén tavasszal indította el a mesterképzéseket, akkor az autószerelő, gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő, a hűtő-, klíma- és hőszivattyú-szerelő, valamint a kőműves szakma képviselői közül 33-an kezdték meg tanulmányaikat.A már legalább 5 éves gyakorlattal rendelkezőknek a mestervizsgára felkészítő képzés 180 óra – ez 60 óra pedagógiai és vállalkozás ismereti, 80 óra szakmai elméleti órából és 40 óra gyakorlatból áll.Az önrész vállalása mellett idén is lehetett támogatást kérni az oktatáshoz, az összeg a költség akár 20 százalékára, azaz 60 ezer forintra is rúghatott. A képzés természetesen nem új kezdeményezés, tavaly például 8 szakmában 47-en vették át mesterlevelüket.Idén köztük lehet Szabó Attila, aki saját autószervizt működtet Szegeden és Nagy Zoltán, a Kovács Autóház szervizvezetője. Utóbbi eddig is oktatott tanulókat gyakorlatra.

Négy-öt fiatal mindig van nálunk, szívesen foglalkozom velük, és ha megszerzem a mester címet, utána már hivatalos papírom is lesz arról, hogy oktathatom a gyakorlatot.

– mondja.A két mesterjelölttel Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút végén találkoztunk, a képzések gyakorlati szakaszába ugyanis kedden délután a sajtó is bepillanthatott a Magyar Autóklub szervizpontján. Itt egy diagnosztikai vizsgálat közepébe csöppentünk, egy éltes, de kitűnő állapotú Toyota Carina volt a szemléltető eszköz.A helyszínen további részletekkel Horváth Gábor Zsolt, a kamara képzési vezetője szolgált. A felmerült kérdésekre mellette az autószerelő mesterjelöltek képzését végző Magyar Autóklub régióigazgatója, Benke Csaba válaszolt.Megtudtuk, a mesterképzésben két éve vállal szerepet az autóklub, a szakmunkástanulók oktatásában már több évtizedes a „gyakorlatuk". Együttműködésük a kamarával nem merül ki a mesterképzésben, a békéltető testületek munkájában is együtt dolgozik a két szervezet.