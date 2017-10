Mesterszakács-vizsga az Art Hotelben: lenyűgöző hidegtálakkal mutatkoztak be a jelöltek - galéria

– Nagyon szépek. Én ilyet még biztos nem tudnék csinálni – mondta a 16 éves, sándorfalvi Horváth Márk, miután megnézte a mesterszakácsjelöltek nyolcszemélyes, hideg dísztálját a szegedi Art Hotel különtermében.A hotelben szerdán általános iskolások, a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola diákjai és a sajtó előtt mutatkoztak be a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakácsmesterjelöltjei. A kamara a pályaválasztás előtt álló diákoknak szeretett volna lehetőséget biztosítani, hogy testközelből megismerjék a szakemberek mestermunkáit.A vendéglátó-szakács tanuló Márknak a halételek és az édességek tetszettek a legjobban. – Otthon én is gyakran főzök a családnak. Mindig rám bízzák, mi legyen. Ideadják a pénzt, elküldenek a boltba, és amit veszek, abból főzök – mesélte Márk, aki az iskola elvégzése után mindenképpen egy külföldi étteremben is szeretne tapasztalatot szerezni, mielőtt itthon mesterszakácsvizsgát tesz. – A külföldi munkának anyagi okai is vannak – tette hozzá.Míg a leendő szakácsok a vizsgázók munkáit csodálták, Bálint Ferenc mesterszakács, a szakácsmestervizsga-bizottság elnöke, a Hotel Forrás séfje röviden úgy fogalmazott, szépen odatették magukat a vizsgázók.– Tizenketten adtak be pályázatot a vizsgára, de a hidegtál elkészítésére csak kilencen jöttek el. A mestervizsgára ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakács jelentkezhet. A következő próbatétel a szombati melegkonyhai vizsga lesz, ahol egy ötfogásos alkalmi menüsort kell megfőzniük a Krúdy-iskola konyháján – magyarázta a séf. Hozzátette, nem minden jó étteremben dolgozik mesterszakács, de tanulót csak az a vendéglátóhely fogadhat, ahol van mesterszakács. Bálint Ferenc szerint egy nyolcadikos diáknak nem feltétlenül kell eldöntenie, hogy szakács akar lenni, de a szakmát érdemes minél fiatalabb korban bemutatni nekik.