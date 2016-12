Mészáros Lőrinc közelébe kerülhet a lottónyertes

A játék menete



Az Eurojackpot során két mező-

ben kell a helyes számokat eltalálni – az elsőben 50-ből ötöt, a másodikból 10-ből két számnak kell helyesnek lennie. A játék 2014 óta szerepel a Szerencsejáték Zrt. kínálatában.

Ezt fel sem tudom fogni – utal a főnyeremény összegére Daróczi Lászlóné, aki minden héten kitölti az Eurojackpot-szelvényt. Fotó: Kuklis István

81 millió euró, azaz 25 milliárd forint az Eurojackpot e heti főnyereménye. A kontinens 17 országában játszható ez a lottó, és a legmagasabb elérhető fődíja 90 millió euró, vagyis 28 milliárd forint – ezt a plafont eddig kétszer sikerült elérni, legutóbb októberben.Ha Magyarországon egy magyar állampolgár nyerné meg a 25 milliárdot, akkor a Napi Gazdaság májusban kiadott 100 leggazdagabb magyart bemutató listája alapján egyből a harmincadik helyre ugrana – Spéder Zoltán (25,5 milliárd forint) és Garancsi István (24 milliárd forint) közé. Ezzel a nyereménnyel megelőzné a lista 31. helyét elfoglaló Mészáros Lőrincet is, Orbán Viktor közeli barátját, akinek 23,7 milliárd forintra becsülték vagyonát bő fél éve.A 25 milliárdból a felcsúti polgármester jachtját 17-szer lehetne megvenni, míg Rogán Antalt majdnem 14 ezerszer lehetne befizetni helikopterezésre Budaörs és Nyírtass között.Ha a nyertes úgy döntene, a felcsúti Pancho Arénát hatszor is felépíthetné, vagy kifizethetné Bruce Springsteen hangjának értékét tizenháromszor, ugyanis a Born in the USA című sláger énekese 6 millió dollárra, körülbelül 1,7 milliárd forintra biztosította énekhangját a Time szerint. Ezenkívül Cristiano Ronaldo a Forbes szerinti éves összbevétele (78 millió euró), ami a nyertes szelvénnyel egy pillanat alatt megszerezhető.

– Amikor látom, hogy nagyobb nyeremény van, akkor általában nekem is megjön a kedvem a játékhoz – mondta Tóth Péter a CBA Príma lottózójában, majd kitöltött egy szelvényt. – Ha megnyerném, életemben nem dolgoznék többet.– Azóta játszom Eurojackpottal, hogy megjelent az országban, de még sosem nyertem. Ez a 25 milliárd forint akkora összeg, amekkorát én már fel sem tudok fogni – magyarázta Daróczi Lászlóné. Ő még a nyeremény összegét se szokta figyelni, csak tölti a szelvényeket.Az eddigi legnagyobb magyarországi nyeremény az Eurojackpoton 1,2 millió euró, ami mai árfolyamon 370 millió forint volt.