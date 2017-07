Mézédesek a magyar dinnyék

Flóra volt a legbátrabb, ő kóstolta meg először a dinnyét, de aztán nem kellett biztatni a lurkókat.– Harminc forinttal olcsóbb most, mint tavaly, a szezon elején volt, igaz, akkor egy kicsit korábban kezdtük el árulni a medgyesegyházi dinnyét – a sándorfalvi Rácz István nem termel dinnyét, csak kereskedőként árulja, mint ahogy a legtöbb dinnyeárus. Ásotthalom környékén még akad, aki a kései fajtákból termel néhány hektáron, de többnyire Békés megyei termelőktől vásárolják fel a dinnyét. – Március óta lehet kapni külföldről szállított görögdinnyét, a magyar földekről most a hétvégén szedték le az első érést – Rácz István szerint jónak, édesnek ígérkezik az idei szezon, a görögdinnye kilóját százötven, a sárgadinnyéét kettőszázhúszért árulja Sándorfalván, a Sövényházi út mellett.– Most pakoltam ki egy órakor, vasárnap hoztam az árut Medgyesegyházáról, indulhat a szezon – magyarázza Rácz István. A ponyvájánál tíz perc alatt féltucatnyian vásároltak.