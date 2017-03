Mi? 28 napig érvényes a 30 napos bérlet

Gép számolja ki



Másképp mérik az időt az ugyancsak önkormányzati tulajdonú újszegedi sportuszodában, mint a bérletpénztárban. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 30 napos bérlete, amit olvasónk február 21-én váltott, kereken 30 napig használható, vagyis március 22-éig. Ezt a szelvényváltáskor számítógép számolja ki.

Két napot elveszített olvasónk ezzel a bérlettel.

– 30 napos bérletet vásároltam nemrég, de úgy tűnik, az SZKT-nál 30 nap nem mindig 30, főleg ha februárról van szó – küldte el előfizetőnk a bérletéről készített fotóját. Ezen az látszik, hogy a szelvényt február 23-án váltotta, és március 22-éig használhatja, vagyis nem 30, hanem csak 28 napig. Olvasónk hozzátette, a problémájával megkereste az ügyfélkapcsolati irodát, de úgy látta, több mint egy hete ott se tudták kiszámolni, mi mennyi, mert annyit válaszoltak neki, hogy továbbítják a kérdését. Mi is érdeklődtünk az SZKT-nál.– A 30 napos bérletek érvényességi idejét önkormányzati rendelet határozza meg – kezdte válaszát Majó-Petri Zoltán , a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a mindenkori tarifákra vonatkozó tájékoztató elérhető a járműveken, a jegypénztárakban, a társaság honlapján, és munkatársaik is készséggel adnak felvilágosítást. A jelenlegi szabályzat szerint a 30 napos bérlet az utas által kért naptól érvényes, amit a szelvényre rá is írnak. És a következő hónapban az ugyanazt a naptári napot megelőző éjfélkor jár le. Olvasónk bérlete is így használható.

A városi cég vezetője megjegyezte, a 30 napos bérlet előnye, hogy nem kell szigorúan minden hónap 5-éig megvenni, mint a havibérletet. Ha pedig valaki olyan hónapban vásárolja, mint a mostani márciusi, ami 31 napos, akkor az nem is 30, hanem annál több, 31 napig érvényes. Ilyen szerencsésebb hónapból pedig összesen hét van egy évben. Négy hónapban ténylegesen 30 napig használható az ilyen bérlet. Egyedül februárban fordul elő, hogy kevesebb napra váltható. Mindent egybevéve idén öt napot nyernek a 30 napos bérlettel tömegközlekedők – fűzte hozzá az igazgató.