Mi a pálya? rendezvénysorozatban széles körű ismereteket kapnak - Műszaki szakmákat ajánlottak a diákoknak

Budapest mellett öt helyszínen rendezi meg a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közreműködésével idén a Mi a pálya? című fesztivált, melynek keretében a pályaválasztás előtt álló iskolásokat a műszaki és informatikai szakmák világába kalauzolják. Szegeden a Városi Sportcsarnokban szervezték meg szerdán a játékos, látványos, élménygazdag programot, melyen mintegy kétezer gyermek vett részt, Szeged mellett Orosházáról és Hódmezővásárhelyről is érkeztek osztályok.



– Informatika, gépészet, vegyipar – többek közt ezek tárulkoznak az érdeklődők elé, akik minden műszaki produktumot kipróbálhatnak, tapasztalatot gyűjtve ezzel későbbre. Célunk, hogy a gyakorlatias programmal megkönnyítsük a gyerekek döntését, és még több fiatalt bevonzzunk ezekbe a szakmákba. Játékok, bemutatók, látványos fizikai kísérlet is a repertoárban szerepel – nyilatkozta lapunknak Danyi Vilmos, a rendezvény alapítója.



A szegedi állomáson számos kiállító mellett a szervezésben részt vevő Szegedi Szakképzési Centrum is jelen volt, hat iskolája képviseltette magát. Angyalné Kovács Anikó főigazgató szerint a pályaorientációban az önismeret mellett fontos a pályaismeret is, erre kiváló lehetőség a Mi a pálya? sorozat. Hozzátette, széles körű ismertet kapnak az érdeklődők, akik a sorok végén az iskolákkal is találkoznak, ahol később elsajátíthatják a kellő tudást.



Kiöregedő szakma a vasutasság, ezért a MÁV-Start Zrt. is érdekességekkel várta a tanulókat. A kiállítóktól megtudtuk, azért tesznek, hogy a negatív előítéleteket megszüntessék a vasutasokról, hiszen szükség van az utánpótlásra. Mint mondták, megéri ezt a pályát választani, mert nagyon jó közösség vár mindenkit, emellett stabil bérezés van, és nem kell attól tartani, hogy a dolgozó egyik napról a másikra utcára kerül.



Annak sem kell aggódnia, aki élményekkel telve, de az információáradat zavarában nem tudja eldönteni, merre induljon általános iskola vagy középiskola után. Számára a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai segítenek. Lucza-Sárközy Virág lapunknak elmondta, az eseményen és irodájuk nyitvatartási idejében is azért tesznek, hogy személyre szabottan, a pályaválasztó érdeklődési körének megfelelő szakmákat, képzéseket kínáljanak, hiszen a lehetőségek skálája széles.