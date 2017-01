Mi fogyunk, a cinke szaporodik

Egész Európában elterjedt, és ha megtelepedik egy gyümölcsös közelében, akár 50 százalékkal is csökkenhet a hernyók okozta pusztítás. Bár szívesen marad azon a helyen, amelyet megismert, megszeretett, és területét a párjának pusztulása után is védi, a madártani egyesület számon tart olyan példányt, amelyet 1725 kilométerre a meggyűrűzésétől fogtak be: Oroszországból jutott el valahogy Magyarországra. Az, hogy jól érzi magát nálunk, biztosan nekünk is köszönhető, de annak is, hogy jól alkalmazkodik a legkülönfélébb élőhelyekhez.



Följegyezték a széncinegékről, hogy Angliában néhány évtized alatt megtanulták leszedni a tejesüveget lezáró fóliát, hogy hozzáférjenek a tejszínhez. Kutatók megfigyelték, hogy ezek a madarak fenyőtűvel kipiszkálják a fák réseiből a lárvákat, vagyis eszközt használnak. 2009-ben pedig az derült ki róluk, hogy télen – ha nem találnak elég ennivalót – képesek megkeresni és megölni a téli álmot alvó denevéreket... Egy okkal több, hogy a madáretetőben mindig legyen elég mag, főleg ilyenkor.