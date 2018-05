Mi keserítette meg a legutóbbi nyaralását?

Az előrelátóbbak már rég megtervezték, sőt le is foglalták külföldi vagy hazai nyaralásukat az utazási irodáknál, vagy egyénileg elintézték a szállást. Nincs ember, aki végigolvassa az általános szerződési feltételeket, pedig hasznos lenne. Volt már problémája ebből? Hogyan oldódtak meg a panaszai? Ha még csak az előleget fizette be, de már kérdései vannak, írja meg nekünk!Az óvatosabbak szívesen kötnek útlemondási biztosítást, hiszen még eltelhet akár 3-4 hónap is az indulásig, ami nagyon hosszú idő – bármi közbejöhet addig. Volt már vitája abból, hogy az utazási iroda vagy a biztosító nem minősítette váratlannak azt az eseményt, ami a nyaralási időpontjukat meghiúsította? Ismert betegségnél ez könnyen előfordulhat. Ha volt ilyen problémája, ossza meg velünk, ha még nem, kérdezze szakértőinket az útlemondási biztosításról!Arra is kíváncsiak vagyunk, volt-e már szüksége az igencsak ajánlott általános utasbiztosításra, az azzal járó kártalanításra, és mennyire volt elégedett a társasággal. Mást gondolhat ugyanis az iroda a biztosításon kívül eső extrém sport fogalmáról – például a hegymászásról –, mint a laikus utazó.Aki alapos, szívesen megtervezi a fakultatív programokat is, mi több, ezekért előre fizet is az irodáknak. Érdemes utazás előtt tisztázni, mi az, ami az alapárért jár, és mi a pluszprogram, ami pluszköltség, és az mennyi is. Járt már úgy, hogy a helyszínen jóval olcsóbban befizethette volna azokat a kisebb-nagyobb kirándulásokat, mint ahogy azt utazási iroda az felszámolta? Írja meg történetét!Mit tehet, kihez fordulhat, ha a lefoglalt út többe kerül, mint amennyiért hirdették? Tudta, hogy ezen a területen is védik a fogyasztót, a szolgáltatást igénybe vevőt a rendelkezések? Ha a közvetítő közvetítőjével utazott, és nem sikerült jól az út, kérdezzen bátran!Sok iroda hirdet olcsó görög- vagy horvátországi előszezoni utat, ám a túl alacsony ár gyakran visszaköszön a szoba, apartman minőségében. Járt már úgy, hogy az ígért tenger helyett a szálloda hátsó udvarára, a gazdasági bejáratra nézett az ablaka? Előfordult, hogy a rosszul hűtött buszon olyan kellemetlen volt az odaút, hogy már eleve félt a hazaindulástól?Egy színvonal felett magától értetődő a szobák légkondicionálása, ám az apartmanokban gyakran különdíjat számítanak fel a használatáért. Erre bőven találunk példát itthon és külföldön is. Kihez tudott fordulni, ha nem jutott dűlőre a szállásadóval vagy az utazást szervező irodával?Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda. Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A közérdekű válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.– Nem megyünk idén nyaralni, mert gyereket várok, és augusztusban születik a kisfiam. Már voltunk az előző hónapban pihenni, szóval mondhatni előnyaralást tartottunk. Tavaly Spanyolországban voltunk nyaralni.– Még nem tudjuk, hogy alakul a nyarunk, ezért egyelőre nem foglaltuk le utat. Külföldre szoktunk menni a családdal tavasszal és télen is, ha összejön. Síelni járunk rendszeresen, elsősorban Ausztriába utazunk el ilyenkor.– Bár tervezek egy hétvégi vagy egyhetes nyaralást, még nem foglaltam le. Elsősorban országon belül szeretek utazni, voltam már Zalakaroson, a Balaton déli partján is sokszor. Szerintem vízpart mellett kellemes igazán a nyár.– Nem, és nem is tervezünk idén nyaralni, mert nemrég vettünk lakást. Van egy hároméves és egy egyéves gyermekem, akiknek a klíma elviselhetőbbé teszi a hőséget nyaranta. Nem szoktunk gyakran elutazni.