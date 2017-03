Mi megkérdezzük! Mire kíváncsi?

Szeged pogármestereA kedves idős hölgynek és minden szegedi polgárnak üzenem, hogy – az Önök megtisztelő bizalmából jelenleg csakúgy, mint 15 éve – Szeged polgármestere vagyok. Az élet azonban olykor kihívások elé állítja az embert, és komoly politikus nem fut el a feladat elől. Most úgy érzem, az a dolgom, hogy a szegedieken kívül másokat is meggyőzzek arról, hogy mi itt, ebben a városban jó úton járunk, és arról, hogy van másik út is, mint amit a jelenlegi hatalom képvisel. Egyelőre ennyi. Bármit is hoz az élet, Szegedért mindig felelősséget érzek és vállalok.