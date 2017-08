Michael Jacksonra táncoltak a Móra-múzeumban

A szervező, Illés István a bemelegítés előtt elmondta, a cél, hogy hidat építsenek a tánc, a sport és a kultúra közé. – A New York-i Metropolitan múzeumból indult az ötlet, és megtetszett a dolog – mondta a fiatalember. A flash mob jellegű rendezvény lényege, hogy a maroknyi fiatal a belépőjegy kifizetése után a zárórát követően zenére járhatta végig a Móra-múzeum 400 négyzetméteres kiállítóterét.Az ötletet adó múzeumban egyébként a világhírű Monica Bill Barnes & Company koreográfusa vezeti a foglalkozást, ott nyitás előtt. Szegeden egy bluetoothos kihangosítón a Bee Gees Stayin’ Alive című számára indult a menet, majd a természettudományi kiállításnak helyet adó teremben a pop királya, Michael Jackson They Don’t Care About Us dallamai csendültek fel. A közel egyórás kulturális fitnesz első fél órája aktív mozgás volt, amit egy húszperces relaxáció követett fekve, amelyhez Martin Bogdán zongoraművész játékára lazulhattak el a különleges esemény résztvevői.