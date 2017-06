Mielőtt az időjárás ma is letarol mindent, nosztalgiázzon tegnapi híreinkkel!

Esett egy kevéske csapadék tegnap Móravároson is.

Amit az előző két nap viharai még nem vertek le, azt majd a mai elintézi az Időkép előrejelzése szerint. Állítólag hidegfront lesz erős széllel, amit az is igazol, hogy másnapra már csak 34 fokot írnak. A hőség mellett viharos széllel, többfelé jégesővel kísért heves zivatarokra is készülni kell a hétvégén - írtuk csütörtök délután. Péntekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt Csongrád megyére is. Készíthetik a telefont, fényképezőgépet, megint lesz mit beküldeni Mindeközben nagyon melegük is lesz, ugyanis a hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki. Mondanánk, hogy jól fog esni az a kis eső, lehűt a zivatar, de ha jég is esik, az fájhat. Vigyenek magukkal esőkabátot, az ernyőbe még a végén belecsap a villám - ez csak vicc volt, az ernyő valójában nem vonzza a villámcsapást, ahogy a fém ékszerek sem. Viszont elvihetik a zivatarokat kísérő heves széllökések, tehát mégiscsak jobb lesz az esőkabát.

Mivel annyira megszerették az utóbbi időben a viharokat, kezdjük a tegnapi aktuálissal: itt találnak fotókat, videót olvasóinktól és kollégáinktól . Azt is megtudtuk, hogy a szerdai ítéletidőben fejreállt egy kisrepülő a szegedi reptéren , szerencsére nem sérült meg senki. Szóval ítéletidő volt és lesz is, ráadásul a halálkamion-per vádlottjai sem hajlandóak vallomást tenni Az apokalipszis lovasai közelednek minden délután, és a vásárhelyi strandon szigorodik a beléptetés : mi lesz velünk? Ugyanitt a játszótéri rongálókkal is szélmalomharcot vívnak , viszont finom a vaníliafagyi Azért persze jó dolgok is történtek, olvasták például, hogy van már ízes hazai őszibarack, és hamarosan jön a nektarin szezonja is ? Na és azt, hogy felmásztunk a Tosca díszletének tetejére , és nem átallottunk ott fotókat is készíteni a kedves olvasóknak? Azt is sokan a jó hírek közé sorolják, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szimpatizánsai ismét kifestettek egy repedezett, töredezett járdaszakaszt a Széchenyin , ugyanis amikor szavazásra bocsátottuk a kérdést, olvasóink nagy része szimpatizált a járdafestéssel.Külföld-belföld híreink következnek: meghallgatták végre az anyák és a szakmai szervezetek kérését, és egy nap után hazaengedik az anyákat és a babákat születés után - feltéve, ha mindenkivel minden rendben van. Itt pedig nagypolitikáról olvashatnak , "Minden, amit tudni akart az EU-csúcsról" jeligére.