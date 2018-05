Miénk a vár - ne menjen el mellette!

A Dózsa György Általános Iskola tanulói ezen az eseményen mutatták be pályázati anyagukat, ami olyan tényeket mutatott be a szegedi várról és annak feltárási munkálatairól amiket nem minden szegedi tudhat. A Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint a Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság pályázati felhívása nyomán indult el a Dózsás iskolás csapat, hogy felkutassák a vár történetét.

Fotó: Frank Yvette

Mielőtt Bereczkiné Molnár Csillával, a vár ásatási munkálatainak irányítójával beszéltek volna, az összes hírt elolvasták, amit csak találtak a közelmúltból, hiszen tavaly nyáron a déli kapu feltárásai zajlottak a Móra Ferenc Múzeum épülete előtt. A diákok a videós interjút megvágták, és kisfilmként mutatták be a családi napjukon több egész nap, ahol több, mint 700 diák és vendég fordult meg. Hogy a környékbeli lakosok se maradjanak ki a jóból, az esemény alatt azt a szórólapot is terjesztették az utcán, amit direkt erre az alkalomra készítettek Tudta Ön? – érdekességek a szegedi várról címmel. Ebből a szórólapból még Vajda Attila olimpiai, világ- és Európa-bajnok kenus is kapott, aki erre a napra látogatott vissza régi alma materébe.