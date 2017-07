Miért kell a nőknek akkora táska?

– Hogy miért? – kérdez vissza nevetve a gyönyörű modell, fotográfus. – Azért, mert amikor egy férfinak zsebkendőre van szüksége, nem egy másik férfitársához fordul, mert nálunk mindig minden van! Amikor reggel elindulunk otthonról, akkor átfut az agyunkon, hogy előfordulhat, hogy nem lesz időnk hazajönni.



Így viszünk még magunkkal egy fésűt, parfümöt, krémet és egy kis sminket. Sőt, még lehet, hogy egy másik cipőt is – folytatja.



– Én gyógyszert is mindig hordok magamnál egy külön kis tartóban, mert bármi előfordulhat. Akár egy sima fejfájás is elronthatja a napunkat.



De viszek magammal töltőt, akkumulátort is, ha elindulok otthonról – avat be, és levonja a következtetést: a nők mindenre felkészülnek, és a férfiak helyett is gondolnak az összes lehetséges forgatókönyvre. Ezért szükségtelen is az erősebbik nemnek a méretes táska, hiszen tudhatják, a megoldás úgyis ott lóg a nők vállán.