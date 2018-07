Miért kell olyan sok bikini egy nőnek?

– Épp azért nem, amiért egy ruha sem elég – kezdi nevetve Ada, azaz Pintér Adrienn műsorvezető.– Az, hogy melyiket szeretné felvenni az ember, attól is függ, hogy milyen kedve van aznap, épp jobb vagy bal lábbal kelt-e fel, mennyire magabiztos, vagy hogy mi a szándéka – folytatja, és elmagyarázza, ha napozni szeretne, nem mindegy, hogy milyen az adott bikini szabása, de az sem, hogy milyen a színe.– Nyilván más áll jól akkor, amikor már csokibarna a bőrünk, és más, amikor még hófehér – mondja. De természetesen egészségügyi megfontolásból is érdemes bikinit váltani, ha hosszabb időt töltünk a strandon.– A vizes fürdőruha egyrészt kényelmetlen, másrészt könnyebben felfázhat benne az ember, így mindenképp hasznos szárazat húzni, ha nem megyünk vissza azonnal a vízbe – magyarázza. S hogy nála melyik a nyerő, a bikini vagy a fürdőruha? Egyértelműen a bikini, szögezi le.– Nagyon divatosak most a fürdőruhák is, és nagyon szép fazonú darabokat is beszerezhetünk belőlük. Egy esti medencés partira így szívesen választanék egyberészest is, de napozáshoz mindenképp bikini dukál – fejezi be.