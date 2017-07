Miért lesz magas? Elbírják az utak az építési forgalmat? Egy sor egyeztetés lesz még a sci-fi lakóparkról

Sok kérdés maradt nyitva azon a lakossági fórumon, amit – mint megírtuk – szerdán rendeztek a Rigó és a Bakay Nándor utca közé tervezett Cédrus Liget Lakóparkról . Felmerült többek között, hogy miért építhet a hajdani kábelgyár helyén építkező beruházó magasabbat, mint a környékbeliek? Mi a garancia, hogy az építési forgalmat elbírják a szomszédos házak, utak? Hogyan fejleszthető a környék autó- és bicikliközlekedése a szűk és már most is forgalmas utakon?Az önkormányzatnál megtudtuk, a városi főépítész és a városfejlesztésért felelős alpolgármester is a szabadságát tölti, ezért nem mentek el a gyűlésre. Távollétükben a folyamatokról a főépítész-helyettes tájékoztatott.– A kérdéseket mind-mind az építési szabályzat módosítása és a hozzá kapcsolódó szakhatósági és egyeztetési eljárások sora rendezi. Ezek egyelőre kezdeti stádiumnál tartanak. Hosszú egyeztetési folyamat és legalább két közgyűlési döntés kell a kompromisszumos lezárásához – magyarázta el Horváthné Mézes Ágnes.A részletekről a szakember elmondta: a projekt kapcsán a közgyűlés tavaly novemberben hozott két határozatot. Ezekben rögzítették, hogy a beépítési hányad változatlan, és a zöldfelület aránya sem csökkenhet a korábbi rendezési tervhez képest. Az önkormányzat megjelölte azokat a szakhatóságokat (például állami főépítész, közlekedési, környezetvédelmi hatóság), közműszolgáltatókat (áramszolgáltató, vízmű, DAKK, SZKT) és a lakosságot, akikkel partneri szinten egyeztetni kell. E szerint bevonják a Londoni körút, Bakay Nándor utca, Vásárhelyi Pál utca és Kálvária sugárút között az összes ingatlantulajdonost, -használót és -hasznosítót. Azokat az államigazgatási szerveket, akikkel szintén egyeztetni kell, kormányrendelet írja elő.Nem indult még el az egyszerűsített eljárás, amiben a kormányrendelet szerint egyetlen szakaszban a tervező elkészíti a terveket, a város szétküldi véleményezésre a partnereknek, és három helyen meghirdeti. 15 napjuk lesz az érintetteknek, hogy írásbeli véleményt adjanak be. Ha ezek eltérnek a szakmai állásponttól, egyeztetnek, és a közösen elfogadott véleményt viszik a közgyűlés elé. A területen lévő védett fákra és épületre már most is vonatkoznak szigorú előírások. A szakember szakmai szempontból nem látja indokoltnak a magasságnövelést, amit a beruházó kér, de mint hozzátette, erről nem a város dönt.Végül ha a közgyűlés elfogadja a lakossági és hatósági kompromisszumos javaslatot, a tervező egybegyúrja a tervekkel, és a végleges verzióról is a képviselő-testület dönt.