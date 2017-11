Miért szeretik a nők a műszempillát?

– Én is szeretem a szempillákat. Fellépéseim során gyakran fotózkodnak velem, és a hosszabb szempillák hangsúlyozzák a szemeimet a fotókon, a videófelvételeken – válaszol Opitz Barbara énekesnő. Hozzáteszi, egyébként nem sminkel.



– Csak egy rúzst használok, ezenkívül a körmeimet is szeretem a maguk természetességében. Alkalmanként készíttetek csak géllakozást, de akkor is csak szolid, egyszerű francia manikűrt – avat be, és megosztja velünk, tetszenek neki mások színes, méretes körmei, ugyanakkor viselőként nem szereti ezeket, mert zavarja, ha zongorázik.



– Ezenkívül semmilyen műbűvölet nem keltette fel az érdeklődésemet – fejezi be.