Miért van ez itt, kérdezte a taxis a Csongrádin

Miért van ez itt? – kérdezte a taxis Noémi. Nagyot kell kerülnie, ha a mellékutcából a Csongrádi sugárútra akar balra kanyarodni. Fotó: Török János

– Ez mégis kinek az érdeke volt? – háborgott autójában tegnap Száz Imre. A férfi az Ág utca felől szeretett volna kikanyarodni a Csongrádi sugárútra a belváros felé, ahogyan mindig szokott, azonban azzal szembesült, ezt már nem teheti meg.Vasárnap késő délután ugyanis betontömböket telepítettek a kereszteződésnél lévő felezővonalra, így a nagy ívű balra kanyarodás mostantól egyik irányból sem lehetséges. Ugyanígy járnak azok is, akik a főútról szeretnének bekanyarodni a lakótelepek felé.– Kiderült, miért van ez itt? – kérdezte tőlünk Noémi az üzletház előtt, akit taxisofőrként bosszant az új forgalmi rend. – Hatalmasat kell így kerülnünk, ha nagy ívben szeretnénk kifordulni a Csongrádi sugárútra, el kell menni az Agyagos vagy a Rózsa utcáig, ami reggel egyébként is nagyon forgalmas csomópont. Ráadásul a házak közti út tele van fekvőrendőrrel – mondta.

– Azt hittem, földalattit építenek. Máskülönben minek lenne szükség ilyen hosszú lezárásra az úton? Vagy netán valakinek volt egy csomó felesleges betontömbje? – ezt már Antal kérdezte. Hozzátette: azonkívül, hogy nem lehet kanyarodni, más értelmét nem látja az intézkedésnek. Ahogyan annak sem, miért tették a Diófa oldalán lévő trolimegállót sokkal messzebbre. A betontömbök lehelyezésével egy időben ugyanis mindkét oldalon a megállókat is lezárták, és a járművek máshol állnak meg.– Ennyi erővel a Dugonics téren is kijelölhették volna az ideiglenes helyet – bosszankodott, mivel csípőficamos feleségének reggel nagy nehézséget okozott a pluszgyaloglás.Az új forgalmi rend egyedül a bicikliseket nem zavarja, hiszen a tömbök között ki tudnak hajtani. A gyalogosokat viszont szintén zavarba hozhatja a lezárás, ugyanis teljesen érthetetlen módon a gyalogátkelőhely közepére is lehelyeztek egy táblát. A munkálatokat az állami közútkezelő végzi, ezért megkérdeztük tőlük, mi indokolta a betontömbök kihelyezését. Lapzártánkig nem kaptunk választ, ha megérkezik, közöljük.