Miért volt emberközpontú az atombomba? - Számos díjat adtak át a tudomány szegedi ünnepén

Sok problé csak tudományos módszerekkel oldható meg, a rektor szerint azonban a „jóindulatú zöldségek" árosak. – Mondhatjuk, hogy vissza a természetbe, a tábortűzhöz, de az nagyon rossz hatásfokkal ég – hangsúlyozta Szabó Gábor, hozzátéve, ha visszamegyünk a természetbe, csak 200 millió ember fér el a földön. érdés, ki mondja meg, hogy melyik 200 millió.

Tudomány - 35 év alatt



Átadtá a SZAB Tudományos Díjakat is, özel 40 név hangzott el, az 1-3. helyek mellett sokan kaptak oklevelet. A természet tudományok területén Gelle Kitti Erzsébet, Gubó Richárd és Varga Dániel Péter kapott első díjat, az élettudományokban Jakó Mária és Remete Attila Márió teljesített kiemelkedően. A társadalomtudományok területén Fűz Nóra, a bölcsészettudományokban Brandl Gergely, Szű Kata Ágnes és Aradi Csenge Eszter pályamunkáját díjaztá . A művészetek kategóriában Szepesi Dóra Anna részesült elismerésben.

Egy tűt sem lehetett volna leejteni tfő délután Szegeden a SZAB székház dísztermében, ahol Emberközpontú tudomány címmel tartott ünnepi ülést az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága. A vendégeket Fülöp Ferenc akadémikus, a SZAB elnö öszöntötte, szerinte a tudomány mindig ember özpontú, akkor is, ha egy molekulát vizsgál, mert a kutatás „egyik végén" mindig az ember van.Vé ás Lajos, az MTA alelnö elmondta, Szegedi Biológiai Kutató özpont mellett egy másik nagy tudományos műhely született a városban, az ELI lézeres özpont. Ennek nagyon örült, hasonló éppen annak is, hogy sok fiatal arcot látott a dugig telt teremben.A Szegedi Tudományegyetem részéről Szabó Gábor rektor méltatta az ünnepet. – Nem a magyar tudományt ünnepeljü , hanem Magyarországon ünnepeljü a tudományt és ez nem ugyanaz – hangsúlyozta. Nálunk régen alapítottá az akadémiát és ezt joggal ünnepeljü itthon, és szerinte is régen rossz, ha nem emberközpontú tudomány. Úgy véli, az atombomba kifejlesztői is ezt gondoltá , amikor meg akartá előzni azt, hogy egy diktátornak sikerüljön először, és ezzel óriási pusztító erő kerüljön a kezébe.– Az nem elég, hogy mi megállapodunk abban, milyen okosak vagyunk, fontos, hogy a tudományt a társadalom is magáénak érezze – mondta a rektor. Régen egy forgácsoló és egy fizikus páros jó eredményeket tudott elérni, volt Nobel-díjas, akinek sokat segített egyeteme jó mechanikai műhelye. ez nem megy, ennél sokkal drágább a tudomány.Kozma József önkormányzati épviselő a tudomány és a tköznapok kapcsolatáról beszélt, ebben bele kell érteni például a özlekedésszervezést is. A város szimbiózisban él az egyetemmel, az SZBK-val és hamarosan az ELI-vel is együtt lélegzik majd.A plenáris ülés előadását Janáky Csaba, az SZTE Fizikai émiai és Anyagtudományi Tanszé adjunktusa tartotta, a napenergia hasznosításáról és a fenntarthatóbb vegyiparról. Ezt övetően adtá át a VIII. Dél-alföldi Innovációs Díjakat. Gazdasági társaság kategóriában a SZAB Aranyérme elismerésben részesült az Interkerám Kft., a árosanyag-mentes ecsetelhető mázakért. Természetes személy kategóriában Janová Lászlóé lett az első díj, amit az öntisztuló bevonatokért kapott, míg a másodikat Bánhegyi Balázs érdemelte ki, a szarvasmarha-tenyésztés hatékonyságának javításáért.