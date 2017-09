Miért vonzó a kisgyerekes férfi?

– Egy nőben bizonyos kor fölött megfogalmazódik, hogy mit vár egy férfitól, mi a fontos – mondja Kovácsovics Fruzsina (képünkön).



– Előbb-utóbb ösztönösen elkezdünk gyerekre vágyni, és így arra is, hogy megfelelő apát találjunk a leendő babánknak – folytatja, és megsúgja, amikor egy férfi amúgy is imponál, akkor – ha eljött az ideje – a nők automatikusan elképzelik őt apaszerepben is.



Ha tehát az utcán látunk egy-egy gyermekével sétáló, őt kedvesen irányítgató apukát, akkor senki sem csodálkozzon, ha egy pillanatra megolvad a szívünk! Hiszen épp az a harmonikus kép villan fel, amire mi magunk is vágyunk.



– Természetes, hogy vonzó, ha egy jóképű, nekünk tetsző férfit ilyen szerepben látunk – mondja, és kiemeli, a nők a férfiakban általában egyébként is keresik a biztonságot, az erőt és a védelmet. Az ilyen helyzetek pedig épp ezt az oldalát mutatják meg az erősebbik nemnek.