Migráns gyerekekről beszélnek a szegedi óvónőknek: az önkormányzatot a KSH kereste meg, hogy vegyen részt a vizsgálatban

A Pestisracok.hu szerint a Migráns gyerekek az óvodában – Interkulturális kompetenciafejlesztés nevű program már önmagában árulkodó, és egyértelműen arra utal, hogy bevándorló gyerekek befogadására, elhelyezésére készülhet az önkormányzat. A lap emlékeztet, hogy Botka László már a migránsválság hazai mélypontján, 2015-ben azt nyilatkozta, hogy az országon átgázoló, több százezres tömeg Szegeden felbukkant része egyáltalán nem zavarta a helyi lakosokat.



A polgármesteri hivatal közleményben reagált a cikkre. Ebben azt írták, hogy a tartalma nem igaz, hiszen a leírtakkal szemben Szeged Megyei Jogú Várost a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kereste meg, hogy vegyen részt a Duna-völgyének vándorlási viszonyait vizsgáló, Duna Transznacionális Programban pályázatán. A KSH szakemberei azért Szegedet választották, mert itt mind a Duna-völgyi bevándorlás létező jelenség – elsősorban Szerbiából és Romániából –, és Szegedről is sokan mennek a Duna-völgy nyugati országaiba. A projekt része a fiatalok szokásainak vizsgálata mellett az is, hogy a helyi intézményrendszer felkészültebbé váljon akár a Romániából, Szerbiából érkező, vagy akár a Németországból, Ausztriából hazatelepülő családok befogadására – írta a polgármesteri hivatal.



Tóth Péter, a Jobbik szegedi és megyei elnöke hétfői sajtótájékoztatóján reagált a hírre. Szerinte leginkább az ad okot aggodalomra, hogy nem tudni, a Menedék Egyesület milyen „eszmei tartalommal" tölti meg a tréningeket, mert a Jobbik az Iszlámhoz közeledést nem tartja elfogadhatónak – mondta. Ráadásul a politikus szerint az is kérdés, hogy egyáltalán hogy lehet az egyesületnek akkreditációja ilyen tréningek tartására.



Közben a KSH szintén közleményben reagált a cikkre. Azt írták, hogy a projekt – amelyikben Szeged is részt vesz – célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának hatásait, beleértve a ki-, be- és visszavándorlási, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A KSH azt is írta, hogy a szegedi kutatók kiderítették: az elsősorban Romániából és Szerbiából érkező, valamint az ausztriai vagy németországi tartózkodás után Szegedre hazatérő fiatalok igényeinek jobb kiszolgálása lehet az önkormányzat intézményfejlesztési célja, beleértve a fiatal családok számára lényeges óvodai ellátást.