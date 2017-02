Migránsnak érzi magát Magyarországon: hazatelepült, de egy éve nincs tajszáma

Juhász Szilvia a kislányával, Norinával. Azon imádkoznak, csak betegek ne legyenek, mert még nincs tajkártyájuk. Fotó: Kuklis István

– Tavaly áprilisban 39 fokra szökött fel a kislányom láza, és rohantunk vele az ügyeletre, ahol közölték, mivel nincs tajkártyája, nem látják el – kezdte történetüket Juhász Szilvia.A 38 éves szegedi nő elmondása szerint majdnem sírva fakadt tehetetlenségében. Norina pár héttel előtte, márciusban kapta meg a magyar állampolgárságot az adószámával együtt. Így adózni már tudna – jegyezte meg keserűen. Tajkártyája valóban nem volt, és azóta sincsen.– Az orvos pár perc gondolkodás után közölte, úgy láthatja el a lányom, mint a bevándorlókat, migránsokat szokták, vagyis fizetni kell a vizsgálatért. Közel nyolcezer forint szerepelt az apósom nevére kiállított számlán – mondta Juhász Szilvia, aki természetesen hazatelepülésük után felkereste a kormányhivatalt, hogy elintézze a saját és gyermeke tajkártyáját. Azt gondolta, a megfelelő papírok bemutatása után ez menni fog, mint a karikacsapás. Tévedett. A szegedi nő május óta alkalmazott egy cégnél, amely fizeti utána az adót és a járulékokat, így a tb-t is. Ennek ellenére nem veheti igénybe az ingyenes egészségügyi ellátást, és a társadalombiztosítás által támogatott olcsóbb gyógyszert sem vásárolhat, mert nincs tajkártyája. Sőt olyan is történt, hogy még teljes áron sem adták oda neki a gyógyszert a kártya hiányában.

Juhász Szilvia elmondta, már törzsvendég a kormányhivatalban, ahol állítása szerint minden igazolást leadott, és papírokkal bizonyította, hogy az angliai lakcíme megszűnésével a kinti egészségügyi biztosítása is megszűnt, amikor hazaköltözött. – Egy év alatt nem tudták elintézni az ügyünket – mondta a szegedi nő. – Fizetem az adót és minden mást, de nem kapok családtámogatást, pótlékot, egyéb állami segítséget, és a gyermekemet is csak magánóvodába járathatom, mert az államiba nem veszik fel. Ott ugyanis feltétel, hogy Norinának tajkártyája legyen. Olyan, mintha nem is itthon élnék. Azon gondolkozom, feljelentem a hivatalt a bíróságon, hogy megfosztanak bennünket a jogainktól – mondta Juhász Szilvia.Juhász Szilviának és gyermekének még a hazatelepülése előtt, az Egyesült Királyságban rendeznie kellett volna a jogviszonyát a brit biztosítóval, mert – mint ahogy az az esetükből is kiderül – az igazolások utólagos beszerzése nehézkes, gyakran hónapokat vesz igénybe – tájékoztatott az ügyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata. Azt írták, amennyiben a brit biztosító igazolja, hogy sem Juhász Szilviának, sem pedig kislányának, Norinának nincs biztosítása az Egyesült Királyságban, a megyei kormányhivatal újraérvényesíti Juhász Szilvia tajszámát, és ki tudja állítani kislánya tajkártyáját.„Tekintettel arra, hogy a brit egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó helybenlakás megszűnésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás még nem zárult le, nem tudjuk újraérvényesíteni, zöld lámpára állítani Juhász Szilvia TAJ-számát." Azt írta a kormányhivatal sajtószolgálata, hogy az angol biztosítótól már november óta várnak egy fontos dokumentumot. Ennek hiányában a kettős biztosítás tilalma miatt nem engedi a törvény a taj zöldre állítását, hiába tudják ők is, hogy Szilvia itthon munkaviszonnyal rendelkezik.