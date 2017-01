Migránsokat bántalmazó operatőr: fellebbezett az ügyészség

Megírtuk: a nőt a Szegedi Járásbíróság január 12-én első fokon garázdaság vétségében mondta ki bűnösnek, és három évre próbára bocsátotta Szanka Ferenc szóvivő elmondta, az ügyészség a vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását kéri a Szegedi Törvényszéktől, illetve annak megállapítását, hogy az operatőr meg akarta rúgni azt a szír fociedzőt, aki gyermekével kezében próbált elszaladni.Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott szerkesztő munkatársával az N1 TV megbízásából a migrációs válságról készítettek anyagot 2015. szeptember 8-án Röszkén, a Dugonyi úti gyűjtőpontnál. Ekkor az út és a kukoricás között mintegy 1300 migráns tartózkodott, kora délután azonban négyszázan kitörtek a várakozásra kijelölt területről.A vádlott közvetlenül a rendőrsorfal mögött állva forgatott, amikor egy migráns lendületében nekifutott. Az operatőrnő azonban továbbra is a helyén maradt, és folytatta a munkát. Ezt követően a vádlott a következő férfit jobb lábával, talppal lábszáron rúgta, majd egy futó kislányt is térdmagasságában, jobb lábfejével megrúgott.Ezután egy gyermekével kezében elszaladni igyekvő férfit egy rendőr próbált visszatartani. Amikor kiszabadult, a vádlott a férfi haladási iránya felé emelte bal lábát, a bíróság álláspontja szerint azt azonban nem lehetett megállapítani, hogy hozzá is ért volna.A televíziótól még az eset napján elbocsátott operatőr arra hivatkozott, hogy csupán töredékes emlékei vannak, de felháborítónak találta a migránsok viselkedését, lábával pedig csak a rendőri intézkedés alól magukat kivonni akaró embereket próbálta távol tartani magától, csupán védekezett, tettével az egyenruhások munkáját igyekezett segíteni.