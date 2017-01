Migránsokat segítenek az Erzsébet-utalványokból

Mint ismeretes, Orbán Viktor még decemberben jelentette be, hogy minden nyugdíjast megajándékoz a kormány utalványokkal – a küldeményeket az ünnepek előtt kézbesítették is.Az elsősorban menekülteket, de ezen túl minden rászorulót segítő MigSzol úgy döntött, hogy a rendkívüli hidegben is a tranzitban felállított sátrakban várakozó migránsok számára vásárolnak a nyugdíjasok által felajánlott utalványokból élelmiszert és meleg holmikat. Az adományokat a tranzitban álló sátrak lakóihoz az ENSZ és az S. O. S. Gyermekfalu Alapítvány munkatársainak segítségével juttatja el a szegedi civil szervezet.Az élelmiszer és a meleg ruhák mellett szükség van tüzelőre is: eddig alig egy mázsa fát tudtak eljuttatni az önkéntesek a röszkei és a tompai tranzitok mellett várakozók táboraiba, pedig egyre nagyobb szükség lenne rá a nagy hidegben, hiszen a várakozók között sok a gyerek.