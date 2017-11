Milliárdok érkeznek a szegedi egészségügybe - mutatjuk, mire költik

Hozzátette: a közeljövőben soha nem látott mértékű pályázati forráshoz jut az SZTE, amelynek jelentős részét az orvoskar hasznosítja majd.

Elfér majd a fogorvostudományi kar a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézet felújított épületében. Fotó: Karnok Csaba

A héten zajló Szent-Györgyi Napok alkalmából sajtótájékoztatón értékelték a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi karainak képviselői az elmúlt évet és annak eredményeit. Bari Ferenc, az orvostudományi kar dékánja a HVG és a Figyelő rangsorait elemezve kiemelte: hallgatói kiválóságban az ország második legjobb képzőhelyének számítanak, negyedik éve a vidéki egyetemek közül Szegedre kell a legtöbb pont a sikeres felvételihez, és a külföldi hallgatói érdeklődés sem csappant az elmúlt időszakban.Héderné Berta Edina, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja kiemelte, idén ápolás mesterképzést indítottak, amelyet jövőre újabb képzések követnek majd. A gyermekpszichiátria és addiktológia posztgraduális képzés, illetve az angol nyelvű ápoló és gyógytornász képzés is 2018 szeptemberétől indul majd a karon. A Fogorvostudományi Kar jövőbeli terveiről Madléna Melinda tudományos dékánhelyettes beszélt. Mint kiemelte, régen kinőtték már jelenlegi helyüket, így nagy reményekkel várják azt a beruházást, amelynek eredményeképpen. A tervek szerint a 4500 négyzetméteres, ötszintes ház teljes egészében a kar rendelkezésére áll majd, ahol minden tanszék elkülönülten működhet.

A legtöbb pénz azonban kétségtelenül a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központhoz kerül. Facskó Andrea elnök felsorolása szerint a jövő szeptemberben kezdődő gyermeksürgősségi és traumatológiai fejlesztésekre 1,5 milliárd, a szintén ekkor induló gyermekpszichiátriai és addiktológiai beruházásra 1,4 milliárd forint áll rendelkezésre.

Lázár László, a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese is beruházásról beszélt: ők 2,4 milliárd forintot használhatnak majd fel, amelyből 900 milliót műszerbeszerzésre fordítanak.Átalakítják a sebészeti klinika üres épületét is oktatási centrummá – erre 6,9 milliárd forint áll rendelkezésre. De lesz pénz a felnőtt pszichiátriai gondozói hálózatra, az ápolási eszközpark korszerűsítésére, a betegbiztonság javítására és a járóbeteg-szakellátás infrastruktúrájára is.Bari Ferenc dékán mindehhez hozzátette: 800 millió forintból jövőre létrejön egy 3D-s egészségügyi központ is, ahova négy nyomtatót vásárolnak, amelyeket a traumatológia, az onkológia, az ortopédia és a fogászat használ majd, illetve. Ehhez a témához kapcsolódott egyébként a Richter Tudós Klub tegnapi előadása is, ahol a 3D nyomtatás egészségügyi felhasználásáról volt szó.