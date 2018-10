Milliárdok folynak a borászatba, de nem itt - Csongrádon most megint a szőlőkivágáshoz kaptak kedvet

A szüret tavaly örömteli volt Csongrád környékén, most sok szőlő maradt a tőkéken.

Illusztráció: Frank Yvette

Csökken a magyarországi borászatok száma, de amelyek működnek, az utóbbi években több pénzhez jutottak.Az Opten minap közzétett összesítése szerint a magyar borkészítő vállalkozásoknak 2015-ben 102 milliárd forintos bevételük volt, 2017-ben 108 milliárd.„Egyre több magyar milliárdos lát fantáziát a borászatban, illetve kíván segítséget nyújtani a meglehetősen tőkeigényesen működő magyar borászatoknak" – írta három éve a napi.hu. Ám nem csak az üzletemberek segítenek. 2016-ban 40 milliárd forintos pályázati lehetőséget hirdetett meg a Miniszterelnökség, az uniós vidékfejlesztési program részeként, kifejezetten erre a célra. Eredetileg 20 milliárdra gondolt a tárca, de miután egyeztetett szakmai szervezetekkel, megduplázta a keretet. Egy-egy borászat akár 200 millióra is pályázhatott. A technológiai korszerűsítést és az építéssel járó beruházásokat kiemelten támogatták, és remélték, sok kisvállalkozás is él a lehetőséggel. Az ország legismertebb borászatáról, a badacsonyörsi Varga Pincészet Kft.-ről közzétették, hogy 2017-ben elkezdett egy beruházást, amely jövőre fejeződik be, a Széchenyi 2020 program részeként. A cég 309 millió forintos vissza nem térítendő támogatást és 317 milliós kamattámogatott hitelt kapott. A palackozót fejleszti, az óránkénti 9500 palackos kapacitás 13 ezer 500-ra nő, mert egyre több bort értékesít a cég.A borkészítő vállalkozások bevételének növekedése az Opten szerint jelentős részben az uniós támogatásoknak köszönhető: három év alatt több mint 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el a szektor szereplői.Ebből a pénzből Csongrád megyébe nem jutott. Pusztai Csaba, a Csongrádi Hegyközség elnöke lapunk kérdésére legalábbis azt mondta, korábban Leader-programból készült borkóstolók lebonyolítására szolgáló helyiség, de nagyobb beruházásról, amely uniós támogatást kapott volna, nem tud.– Leader-programban voltak kisebb beruházások, régebben. Most is létezik egy kiírás, 10 milliárd forintos keretre, de nem tudok róla, hogy bárki a mi környékünkről pályázott volna – válaszolta kérdésünkre Bedő Tamás csongrádi polgármester. A városvezető szerint elsősorban a már meglévő borászati technológia korszerűsítésére igényelnek és kapnak támogatást a nagyobb cégek, nem pincére. Például a manapság divatos rozé előállításában látnak üzletet. A hazai kékfrankos szőlőtermés 20-30 százalékából már állítólag ez a borfajta készül.A Csongrádi Hegyközségtől tudjuk, hogy a szüret, a felvásárlás befejeződött, és jó néhány gazdának a tőkén maradt a szőlője, mert nem kellett senkinek. Pusztai Csaba elnöknek is egyhektárnyi kékfrankosa maradt kinn, de ő beszélt olyan termelővel, akinek 4 hektárnyi. Ez azt jelenti, mintegy 2 és fél millió forint bevételtől esik el. Az elnök szerint ez a jelenség megint inkább az ültetvények kivágására, és nem újak telepítésére ösztönzi a Csongrád környéki termelőket.