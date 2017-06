Milliárdokat nyert az SZTE egészségügyi kutatásokra

Több mint 3 és fél milliárd forint támogatást nyert a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola arra a kutatási programra, amely a fogantatástól egészen az időskorig végigkíséri az egészségállapotra, egészségfejlesztésre irányuló kutatásokat. A programban négy év alatt 15 pilot kutatási projektet indítanak be – többek között a dizájnerdrogok, a stroke, az élelmiszer-adalékanyagok és cukorpótló készítmények, illetve a szociális rendszerek is külön kutatási programot kaptak, de egy élettudományi park és egy ipari és innovációs központ kialakítása is szerepel a tervek között. A projekt célja, hogy a kutatócsoportok eredményeiket később a piacon is tudják hasznosítani, és irányt mutassanak a jövőbeli fejlesztéseknek.