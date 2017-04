Milliárdokkal támogatják a biztosításokat

Talán azért ilyen népszerű, mert a díjakhoz állami támogatás is jár, ám tavaly közel ezer gazdálkodó nem kapott adategyezőségi hibák miatt, vagy azért, mert nem is igényelte. Idén a növénybiztosítások díjához 4 milliárd forintos keret áll rendelkezésre.



Fontos, hogy díjtámogatott növénybiztosítást csak az államkincstár ügyfél-azonosítójával – korábbi MVH regisztrációs számmal – rendelkező földhasználó termelő köthet.



A pénzt kizárólag elektronikusan, a 2017. évi Egységes Kérelem felületén lehet igényelni a szankciós időszak végéig, várhatóan június elejéig. Amennyiben a gazdálkodó mégsem kap számára megfelelő ajánlatot, dönthet úgy, hogy idén nem biztosítja a területeit.



Díjtámogatott biztosítások köthetők tűz-, jég-, vihar-, fagy- és aszálykárokra, valamint árvízre és felhőszakadásra is. Az adategyezőség biztosítása, a hibák és a hiánypótlások számának csökkentése érdekében az agrárkamara és a biztosítók szövetsége a falugazdászok bevonását javasolja. A legfontosabb, hogy a termelő államkincstári azonosító száma és a biztosítani kívánt növények hasznosítási kódjai pontosan szerepeljenek a biztosítási szerződésben.