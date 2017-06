Milliárdos tartozása van a klinikai központnak

Az egyetem nem küzd fizetési nehézségekkel

Egy hónap alatt közel négyszeresére nőtt a Szegedi Tudományegyetem adósságállománya a Magyar Államkincstár adatai szerint. Míg márciusban 371 millió forintot tartottak nyilván, áprilisra megközelítette az 1,2 milliárd forintot.Vagyis, egyetlen hónap alatt 821 millió forinttal növelte a tartozását. Mivel az adatok az egészségügyi intézményekre vonatkoznak, a feltüntetett SZTE megnevezés a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központot takarja, mely ezzel a budapesti Honvédkórház és a Békés Megyei Központi Kórház után az ország harmadik legeladósodottabb egészségügyi intézményévé vált. Fendler Judit , a Szegedi Tudományegyetem kancellárja lapunk kérdéseire válaszolva azt közölte, a lejárt adósságállomány nagyságrendileg most is annyi, amennyi az áprilisi adatokban szerepel. Arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy az ország harmadik legeladósodottabb intézménye a szegedi, és a felvetésre, hogy láthatóan a többi vidéki egyetemi klinikának nincs ekkora tartozásállománya, azt felelte, az eladósodottságot érdemes a teljes forgalomra vetíteni. Az SZTE összegyetemi szinten pedig nem küzd fizetési nehézségekkel, likviditása megfelelő, az adósság nem éri el a klinikai központ egyhavi pénzforgalmának szintjét.

Tavaly 58 milliárd volt a kórházak adóssága

Lehetne jól is gazdálkodni

Megkérdeztük a kancellár asszonyt, mi az oka annak, hogy egy hónap alatt megnégyszereződött a klinikai központ adósságállománya – ő ezt „technikai és szezonális okokkal„ magyarázta. Hozzátette: olyan megszorító intézkedésre, amely a betegellátást érintené, nincs szükség. Egyes újonnan beszerzett, újrapályáztatott szolgáltatások, termékek áránál pedig már sikerült megtakarításokat elérni.A helyzet egyébként országos szinten is kritikus. Tavaly a kórházak adósságállománya 58 milliárd forint volt, melyből 45 milliárdnyit az állam kifizetett. Idén április végére azonban újra 28 milliárd forint fölé került az intézmények tartozásállománya, melyből 5 az utolsó egy hónapban keletkezett. Az adósság több mint harmada pedig a tíz legeladósodottabb intézményhez köthető.– A kórházak azért adósodnak el, mert a kormány hagyja nekik. Mivel tudják, hogy úgyis kifizetik helyettük a számlát, bolondok lennének nem így tenni – fogalmazott Mihályi Péter egészségügyi közgazdász. A Corvinus Egyetem tanszékvezető professzora szerint ebben a témában arra hivatkozni, hogy az egészségügy alulfinanszírozott, értelmetlen.– A hadseregben vagy a tűzoltóknál van elég pénz? – tette fel a kérdést, utalva arra, hogy ezek a szervezetek azért nem küzdenek adóssággal, mert csak annyit költenek, amennyi pénzük van. – A kórházvezetők viszont tudják, hogy adóssághalmozás miatt még soha senkit nem rúgtak ki. Mihályi Péter megemlítette: 1998-ban, a pénzügyminiszter helyettes államtitkáraként részese volt annak, amikor Kökény Mihály akkori népjóléti miniszter behívatta a kórházigazgatókat és felkérte őket, hogy ha úgy gondolják, hogy nem tudják kifizetni az intézményük adósságát, álljanak fel székükből. – Mindannyian azt mondták, hogy kezelhető a helyzet. Lehet tehát ezt keményen is csinálni, ha a kormánynak van hozzá bátorsága – fogalmazott Mihályi.A szakember szerint az évtizedek óta tartó helyzetet a magyar egészségügyben úgy lehetne megoldani, ha lenne néhány magánkézben lévő kórház, mert ott biztosan megmutatnák, lehet jól is gazdálkodni ebben a szektorban. Ennél is jobb módszernek pedig azt tartaná, ha biztosítók finanszíroznák az egészségügyi intézményeket, és azok csak annyi pénzt adnának nekik, amennyi indokolt. Akkor az a helyzet sem fordulhatna elő, ami jelenleg, miszerint a beszállítók már azt is belekalkulálják áraikba, hogy tudják: a kórházak mindig késve fizetnek.