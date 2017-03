Milliókat is érinthet a kutak engedélyeztetése, aláírást gyűjtenek a gazdák

– Milliókat érint anélkül, hogy tudnának róla – indokolta Toroczkai László , Ásotthalom polgármestere azt, hogy bojkottot hirdetett a kutak vízjogi engedélyeztetésének kényszere miatt. A politikus aláírásgyűjtést is kezdeményez. Szabó Ferenc ópusztaszeri gazdálkodó a múlt hét óta, amikor Kisteleken az agrárkamara tájékoztatót tartott éppen a vízjogi engedélyezésekkel kapcsolatosan is, szintén elindított egy aláírásgyűjtést a feltételek megváltoztatásáért.– 2011-ben Fazekas Sándor minisztertől kaptam levelet, amelyben azt írja, hogy ingyen öntözhetünk. Mi változott azóta? – tette fel a kérdést az ópusztaszeri gazda.Lapunkban is írtunk a múlt héten arról, hogy jövő év decemberéig minden fúrott kúttal rendelkezőnek be kell jelentenie a kutat, de vízjogi engedélyeket is kell bemutatniuk azoknak, akik nem rendelkeznek ezzel. Évtizedeken keresztül ugyan kellett engedély, de senki nem vette ezt komolyan, így gyakorlatilag az új rendelkezés akár milliókat is érinthet.– Ásotthalmon lényegében nincs olyan, aki a kötelezettség alól kibújhatna a rendelet szerint. A tanyáján egyedül élő időseket ugyanúgy érinti, mint a gazdálkodókat – magyarázta Toroczkai László.A polgármester rövid időn belül lépéseket kíván tenni a kutak bejelentési kötelezettségének árnyalása, sőt egyelőre felfüggesztése miatt. – Több vállalkozás már most csődről beszél, főként a szegényebbeket érinti rendkívül kedvezőtlenül. Még a kútvíz minőségét is ellenőrizni kívánják a rendelet szerint, ha nem ivóvíz minőségű víz, akkor lezárják a kutat.Az előbbiek miatt az ásotthalmi polgármester más településeken élőknek is azt javasolja, hogy egyelőre ne indítsák el a költséges engedélyezetési eljárásokat. A politikus aláírásgyűjtést kezdeményez az üggyel kapcsolatban, és a tüntetések szervezését sem tartja kizártnak. A kisteleki fórumon elindított íveket a falugazdászoknál is alá lehet írni. Megkerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrádmegyei képviselőit is, ők azonban egyelőre nem kívántak nyilatkozni ebben az ügyben.