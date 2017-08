Milliókat költenek az út menti hulladék eltakarítására Csongrád megyében - hetente viszik el a szemetet

Az állami közútkezelő idén június végéig a szemétszedésre, illetve a hulladéklerakásra csak Csongrád megyében 3230 munkaórát fordított, és 1,8 millió forintot költött, míg tavaly egész évben 5,2 milliót.

13 tonna kamiongumit szedtek össze

A szétszakadt kamion- és autógumikkal bonyolultabb a helyzet, mint a lakossági vegyes hulladékkal, mert ezt a veszélyes hulladékot csak megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalkozóval szállíttathatja el az állami cég. Jól jelzi viszont a probléma súlyát, hogy tavaly a kamionok által sűrűn használt Csongrád megyei 55-ös, 43-as és 47-es főutak mellől összesen 13 tonnányit szállítottak el ezekből.

Jókora halom illegálisan lerakott, bezsákolt szemetet találtunk a napokban Balástya és Szatymaz között autózva az 5-ös főúton – szinte ugyanott, mint egy éve (2016. augusztus 24.:). Az enyhén dögszagú vegyes hulladékból – amelyben volt a PET-palacktól a tévéburkolaton át a rohadó dinnyéig sok minden – jutott az árokba és a szántóföld szélére is, de az már zsák nélkül hevert szanaszét. Az út túloldalán, egy kicsivel arrébb is láttunk néhány zsáknyi szemetet egy pihenőben.Nem sokkal korábban az 55-ös főúton akadt dolgunk, ahol Ásotthalom és Szeged között többnyire kilométerenként látni az út mentén szétdurrant kamiongumikat – amelyek hónapokig hevernek ott anélkül, hogy bárki elszállítaná.– Az autós pihenőkből heti, az utak mellől kétheti-havi rendszerességgel szállítjuk el az illegálisan lerakott, majd munkatársaink által összegyűjtött hulladékot, annak ellenére, hogy cégünknek nem ez az elsődleges feladata – közölte kérdésünkre Zombori-Délceg Zita, a Magyar Közút Nzrt. kommunikációs főmunkatársa.A leggyakrabban a főutak melletti parkolókban rakják le illegálisan a szemetet, de a problémával rendszeresen találkoznak az 55-ös főút mentén is. – Általánosságban elmondható, hogy nagyobb mennyiségű szemét keletkezik az országhatárhoz vezető útszakaszokon, mint például a 43-as főúton.– Az illegális szemétlerakatok kialakulását társaságunk igyekszik megakadályozni, de sajnos erőforrásaink végesek. Az utak mellett állandóan újratermelődnek a nagy mennyiségű szeméthalmok, annak ellenére, hogy a hulladék lerakása az utak mentén tilos – magyarázta az állami cég kommunikációs főmunkatársa.