Milliókba is kerülhet a lagzi, és nem lehet elég korán kezdeni a szervezést

Már a 2019-es szezonra is foglalnak

Sokan a fotóson akarnak spórolni

Nyolc ruhát próbált

50 milliós menyasszonytánc

Nem városi legenda, megtörtént eset, hogy a lakodalom előtt az egyik gyanakvó vőlegény magánnyomozóval figyeltette a leendő asszonyt, akiről kiderült, hogy az egyik legjobb barátjával csalja. A magánnyomozó leleplező fényképfelvételét sokszorosította, majd a vendéglátóhely minden széke alá odaerősítette a borítékba rejtett képet. Amikor magához ragadta a mikrofont a vőfélytől, vicces rigmusokban a csalfa menyasszonyról és a hűségről magyarázott, majd arra kérte a vendégeket, mindenki nyúljon a széke alá, és nézze meg, mi van a borítékban. Mikor megfagyott a levegő, a vőlegény köszönés nélkül kisétált, vissza se nézett, kocsiba szállt, és elhajtott. Tíz évig a faluba se tette be a lábát. Végül a legnagyobb balhé amiatt tört ki, hogy egyik család sem akarta kifizetni a száz főre előkészített ételt. Egy másik esetben több száz fős cigány lakodalmat rendeztek, amit több operatőr is rögzített. Amikor a rendőrség megtudta, kik ünnepeltek, bekérték az összes felvételt, és öt körözött férfit ismertek föl a násznép között. Ugyanezen a lagzin történt, hogy a menyasszony kicsivel több mint 50 millió forintot táncolt össze, majd az est végén két megtermett biztonsági ember székestül cipelte föl a közeli lakosztályba, mert a cigány szokásoknak megfelelően annyi aranyat pakoltak rá, hogy alig tudott megmozdulni.

– Tavaly augusztusban foglaltuk le a helyet. Kiskunhalasiak vagyunk, egy ottani csárdában lesz a lagzi. Több mint egy éve elkezdtük a szervezést. A 140 fős lakodalmat június 30-án tartjuk – mondta a szegediAnna-kúti Aphrodité menyasszonyiruha-szalonban Kormos Lívia Az időpont sem véletlen, párjával július elsején ismerkedtek meg. Körképünkben annak néztünk utána, mikor érdemes elkezdeni a lagzi szervezését, és mennyibe kerül majd a boldogító igenig és az azt követő estéig vezető út.A legnépszerűbb, sok vendég befogadására alkalmas vendéglátóhelyek rendezvénynaptára gyorsan betelik, mint azt Papós Zoltán , a Fehértói Halászcsárda értékesítési vezetője és rendezvényszervezője mutatta. A csárda és panzió a Facebook-oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy náluk már a 2019-es esküvői szezonra is elkezdődtek a foglalások, a 2018-as szezon legnépszerűbb napjai, a péntek és a szombat pedig már majdnem mind beteltek. – Jövőre már több lekötésünk és néhány megkeresésünk is van – lapozott bele a naptárba az értékesítési vezető, aki azt is elmesélte, 2017-ben volt egy olyan esküvőjük, amit már 2014-ben lefoglaltak, a házasulandók ugyanis ugyanazon a napon akartak egybekelni, mint a szüleik és nagyszüleik. A Fehértói azért is vonzó a házasulandóknak, mert parkoló és szállás is a rendelkezésre áll, és mivel távol vannak a lakott területtől, az esetleges hangos mulatozás sem zavar senkit. A csárdában egy főre 11–15 ezer forint között hozzák ki a bulit, azaz egy százfős lagzi kijön másfél millió forintból. Az átlagos lagzik 80-100 fősek, de volt már 650 fős cigány lakodalmuk is.A fontossági sorrendet az étterem után a zenekar és a vőfély, manapság divatos szóval a ceremóniamester követi. Szeged legfelkapottabb ceremóniamestere, Molnár Benett azt mondta, az idei és a 2019-es szezonja is 98 százalékosan telített. – Tizenegy évvel ezelőtt, 18 évesen kezdtem. Azóta annyit változtak a házasulandók, hogy többen szeretnék a saját esküvői álmaikat megvalósítani a szülők elképzelése helyett. Egyre bátrabban és nyitottabbak – fogalmazott a fiatalember, aki a saját tarifájáról nem akart beszélni, de általánosságban elmondta, egy ceremóniamester 100–200 ezer forint közti összeget kér egy estére. A legmenőbb zenekarok ennek többszörösét, akár 500 ezer forintot is elkérnek a lagzi zenei aláfestéséért.– A 10 millió fotós országa lettünk, így nem véletlen, hogy sokan ezen akarnak spórolni, miközben minden másra csillagászati összegeket költenek. Pedig a végén a fotó és a videó az egyetlen igazán maradandó és kézzel fogható emlék, nem a marhapörkölt vagy a dekoráció – mondta a hódmezővásárhelyi Vári Dénes , aki 2008 óta foglalkozik esküvői fotózással. – Én nem vagyok hajlandó engedni az árból és a minőségből, és a személyes találkozóhoz is ragaszkodom, mert sajnos egyre gyakoribb, hogy csak e-mailben küldenek néhány sort a házasulandók – tette hozzá. Dénes 180–210 ezer forint között kér egy egész napos esküvőért, de tud olyanokról, akik már 80-100 ezerért is vállalják. Azt mondta, ezek az árak nehezen hasonlíthatók össze, mert a lagzi időtartamától is függhet az ár.– Érezni fogod, hogy ez a te ruhád – mondta a szalonban Lívia édesanyja, Rádi Mária a lányának, aki a harmadik ruhakölteményen volt túl hétfő délelőtt. Mialatt Lívia folyamatosan próbálta a ruhákat, Héjja Éva tulajdonos a trendekről beszélt. – Színesednek a ruhák, egyre népszerűbb a halványrózsaszín, a barack, a jégkék és a brill effekt, ami egy elrejtett réteget jelent, ami minden mozdulatnál máshogy csillan meg. Változás még a korábbi évekhez képest, hogy újra van válluk a ruháknak, amiket illúziócsipkével lehet díszíteni: a testszínű tüllön a csipke olyan hatást kelt, mintha a bőrön lenne rajta – magyarázta a 27 éves tapasztalattal rendelkező szakember. Náluk 150 és 220 ezer forintért bérelhető a ruha méretre igazítva, csütörtöktől hétfőig.