Milliós fejlesztésre készül a rajz tanszék: komoly gépek kerülnek a kerámiaműhelybe

Átjárhatóságra épülnek a programok

Zakar István keramikus tanár és Gál Lehel tanszékvezető a rajz tanszéken. Fotó: Frank Yvette

Felújítják a kerámiaműhelyt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE–JGYPK) Rajz Tanszékén: a hallgatók 2018 szeptemberétől egy korszerű eszközökkel felszerelt műhelyben tanulhatnak a tanszék legújabb együttműködése eredményeként.– Hosszú procedúra, belső egyeztetés eredménye, hogy egy új kerámiaspecializáció elinduljon: ennek első lépése, hogy sikerül felépítenünk egy professzionális kerámiaműhelyt a már meglévő üveg mellé. Ehhez a piacról kaptunk támogatást a szentesi HK-Ceram részéről – árulta el Zakar István tanárként is dolgozó kerámiatervező iparművész.– Rendelkezünk megfelelő hellyel és kemencékkel, nem a nulláról indulunk, viszont a HK-Ceram tekintélyes szerepvállalása révén lehetőségünk van arra, hogy komoly gépállománnyal bővüljünk, egyéb eszközparkkal, nagy reményeket fűzünk hozzá. Tulajdonképpen olyan lesz ez, mint egy jól felszerelt, nagy gyár, kicsiben.A Csongrádi sugárút és a Brüsszeli körút sarkán lévő épület teljes alagsorát a kerámiaműhely foglalja el: az ötmilliós fejlesztés a labor, a formakészítő és a gyártóműhely is megújulhat.– Szeged a dél-alföldi régió központja, ahol hagyományosan erős az iparművészeti szakgimnáziumi oktatás – mondta Zakar István, aki számos tárgyalást folytatott már az iskolákkal. – A Tömörkényben tett látogatásaink során az ott tanító kollégákkal olyan, az átjárhatóságra épülő programok kidolgozását határoztuk el, amelyben a külön-külön rendelkezésre álló készségeket egymás számára elérhetővé tesszük, így biztosítva a diákságot arról, hogy majd hallgatókorában már megszokott, bejáratott közegben otthonosan dolgozhat, fejlődhet. Kiküszöbölnénk, hogy a szakérettségi után a kitűnő felkészültségű diákok eltűnjek a szakmából – helyette biztosítunk nekik a régió központjában piacképes alapdiplomát.

Van egy egyenes vonal

Piacképes tudást adnak

Folynak a tárgyalások a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetem szilikát tanszékével, akik biztosítanak mesterképzést (MA) a szegedi alapképzést (BA) végzett hallgatóknak.– Szakmailag magasabb szintű képzést ad az MA természetesen – jelentette ki Gál Lehel tanszékvezető. – Sokat segíthet abban az esetben is, ha valaki három év után még nem érzi elég stabilnak, biztos alapnak a tudását – az indulásában és a kapcsolatrendszer bővítésében is sokat jelenthet.– Az együttműködések fontos eleme, hogy a diákoknak is legyen egyfajta víziójuk arról, hogy mit szeretnének – megnyugtató, hogy van egy egyenes vonal, amely mentén haladhatnak. Bár még két év, mire ez az új specializáció elindul, de már most folyik kerámiaoktatás az egyetemen, és szeptembertől a felújított műhelyben tudnak dolgozni, tanulni az építészeti kerámia speciálkollégiumon a hallgatóink – fűzte hozzá Zakar István. – Mindennek az alfája és ómegája egy jól felszerelt kerámiaműhely, erre épülhet fel az új, átstrukturált képzésünk.A képalkotás szakra, amely magába foglalja a kerámia specializációt is, február 15-éig jelentkezhetnek – minden évfolyam legfeljebb 15 fővel indulhat.– Nagyon lényeges, hogy olyan színvonalas, szakmai alapképzésről érkezzenek a leendő hallgatóink, ami megtanítja annak a nyelvnek az alapjait, melyen mi az egyetemen kommunikálni tudunk a velük, konkrét projekteket építhetünk rá, közös munkát – foglalta össze a tanszékvezető.– A projektalapú szemléletet képviseli a MOME is, a tárgyalások során elhangzott az is, hogy a hallgatóink közös workshopokon vegyenek részt: a mi hallgatóink menjenek Pestre, az övék jöjjenek Szegedre, minél több lehetőséget ismerjenek meg. Olyan tudásbázist hozunk létre, amely a több ezer éves kézműves tradíciót ápolva hoz létre XXI. századi értéket, használható, piacképes tudást ad az egyetemen tanuló hallgatóknak, hozzásegítve őket a szakmában történő elmélyülésre, egyben lehetőséget adva a hazai és a külföldi művészeti megmérettetésre.