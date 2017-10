Mind megdöglötök! - üvöltötte egy férfi a Soros-plakát eltávolítóinak

Felvételünk a Temesvári körút és a Csanádi utca kereszteződésében készült, de leszedték az óriásplakátot a Kálvária téren és a Makkosházi körúton is, amit előzetesen bejelentettek a rendőrségnek. Györgyey János, az Együtt szegedi országgyűlésiképviselő-jelöltje sajtótájékoztatóján elmondta, felháborító, hogy a kormány az adófizetők pénzéből hülyíti az embereket a szégyenletes és uszító propagandaplakáttal.Elhangzott, az akciót folytatják, és a többi Soros-plakátot is eltávolítják Szegeden. Csütörtök az első helyszínen egy közelben parkoló fekete Opelből filmezett egy férfi, aki – miután ezt észrevették a jelenlévők – elhajtott Szőreg felé, de előbb kétszer is egyértelműen azt mutatta: elvágja a torkát azoknak, akik ott vannak, majd azt üvöltötte az autóból: „Mind megdöglötök!"