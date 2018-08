˝Minden bűnös visszatér a tett helyszínére˝ - A magyar Bob Dylan, a 70 éves Dinnyés József születésnapi koncertet ad

„Dallamos a közérzetem, ezért is énekelek"

Feleségével fejből mesélnek az unokáiknak

Dinnyés József Szegeden muzsikál pénteken.

Tényi István filmjében egy koldust alakít

Dinnyés József újszegedi koncertjének, amelyet 70. születésnapja után ad, a következő a mottója: „Tiszta forrás, szép szó.". Ezzel is visszautal egy dalára az előadóművész.– A Szép Szó egy József Attila szerkesztette folyóirat volt – magyarázza Dinnyés József. – Valamint régen volt egy „Szóljatok szép szavak" elnevezésű mozgalom. Amatőr színjátszók léptek fel különböző településeken. Amíg a zsűri őket pontozta elvonultan, addig zenéltem én. Igaz, csak 10–15 percig, mégis élveztem, és a közönség is. Mai napig a nyugalom szigetének hívom ezeket a rendezvényeket. Felemelő volt, amikor velem együtt énekeltek azok a fiatalok, akik ma nagy színészek.A koncert Dallamos közérzetem címmel fut, amely szintén az előadó egyik dala. Roppant egyszerű a válasz, miért erre esett a választása: – Dallamos a közérzetem, ezért is énekelek. Így tudom magam legjobban kifejezni.Igaz, a szegedi búcsúkoncertjét 49 éve tartotta, de azóta sűrűn hazahívják fellépni. Legutóbb a könyvhétkor járt itt, de sűrűn felkeresi az egyetem magyar tanszéke is. A Somogyi-könyvtár is gyakran hívja, de a zenész elárulta, nem igazán tetszik neki az új – ahogy ő nevezte – legóépület. Az édesanyja itt dolgozott annak idején könyvtárosként, elmondása szerint innen ered az irodalomszeretete.– Szabadidőmben is sokat olvasok. Épp Ignácz Rózsa életművét tervezem tüzetesen átolvasni, de a régi magyar irodalom, a balladák is közel állnak hozzám.A hetvenéves művésznek öt unokája van, akik – mint minden gyerek – szeretik a meséket. Dinnyés József utoljára A hihetetlen család második részét nézte meg velük a moziban, de nem tetszett neki. Szerinte a történet nem tanulságos a gyerekek számára.– A feleségemmel fejből mesélünk az unokáinknak. Kitalálunk sok kis történetet, de ebben az apósom volt nagyon jó. Csak úgy ömlöttek belőle a jobbnál jobb, bátorító és izgalmas történetek, mikor a gyerekeimnek mesélt. Szerintem az élőszóban mondott szöveg az igazi.Boncz Géza és Antal Imre kezdte el annak idején a magyar Bob Dylanként emlegetni az előadóművészt. Dinnyés elismeri, tényleg hasonló az előadásmódjuk, de valahol Bob Dylan is tanulta ezt.– Miért ne teremteném meg a magam kultúráját? Mindenki ezt csinálja szerte a világban. Mindig is érdeklődtem a népdalok iránt, munkám során pedig az is bebizonyosodott, hogy milyen kicsi is ez a világ.Hivatalosan augusztus 4-én töltötte be a hetvenet. Nem tétlenkedik, több terve – házi feladata, ahogy ő fogalmazott – is van a nyárra. – Kiadtam egyszer iskolák és könyvtárak számára egy DVD-t életrajzokkal, megzenésített versekkel. Ennek szeretném a második változatát elkészíteni.Ez csak egy a sok program és terv közül. Jövő héten egy filmben fog muzsikálni, ahol egy koldust alakít. Tényi István rendezi Kaiser László novellája alapján. Az orosz csapatok bevonulásának idején játszódik a történet, amikor még a házmesterek is besúgók voltak. A szegedi koncertje kapcsán kikereste lapunkban megjelent interjúit, ezeket ki is állítja majd a művelődési házban. Egyébként a belépés ingyenes, Dinnyés József elhozza portrékötetét és lemezét is. Ahogy ő mondta cinkosan Szeged kapcsán: – Minden bűnös visszatér a tett helyszínére.