Minden eddiginél több daru tart felénk

A vonulás nemcsak a darvak, a természetfotósok számára is fontos esemény. Fotó: Török János

160 ezer daru rohanta le a Hortobágyot – adta hírül néhány napja a Zöld Kör információja alapján az index.hu. Az október 11-i, kora esti számlálás a darvak éjszakázóhelyein megdöbbentően sok madarat regisztrált. Ez alapján arra következtetnek, hogy már nemcsak európai, hanem ázsiai darvak is szívesen jönnek errefelé, amikor telelni indulnak.A daru Európa és Ázsia erdős, vizes vidékein él, telelni Afrika északi és Ázsia déli területeire vonul, csapatban. Viszonylag nagy madár, szárnyfesztávolsága elérheti a 220 centimétert. Nálunk csak átvonul, nemigen fészkel. Védett, de nem veszélyeztetett madár, egy példány eszmei értéke 50 ezer forint.A hortobágyi rekord azért lehet érdekes nálunk, mert az ott októberben erőt gyűjtő csapatok általában novemberre érik el a Tisza-völgyében a háborítatlan, természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhelyeket, ahol megint megpihennek. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság adatai szerint az utóbbi évtizedben november közepén csak a szegedi Fehér-tavon már akár 30–40 ezer daru tartózkodik egyszerre. Erre a látványosságra évek óta programokat szerveznek. A nemzeti park idei első darulestúrája a szegedi Fehér-tónál október 20-án indul, de már betelt a létszám. Ám 27-én és 28-án, valamint november 2-án, 3-án és 4-én, 17-én, 18-án és 24-én is meg lehet nézni a madarakat. Információt kérni, jelentkezni az abrahamk@knp.hu e-mail-címen, valamint a 30/638-0297-es telefonszámon Ábrahám Krisztián ökoturisztikai referensnél lehet. Tőle kérdeztük meg, hogyan lehet megszámolni egy időben ennyi madarat.– Többen vesznek részt egyszerre ebben a munkában, ez a daruszinkron – mondta Ábrahám Krisztián. – A meghatározott pontok fölött áthaladó csapatokat nézik, és persze a természetvédelmi őr kollégáknak nagy gyakorlatuk van például egy-egy húszas, ötvenes csoport létszámának megbecsülésében. Esetleg a V alakzat egyik szárát érdemes megszámolni, a másikat ez alapján meg lehet becsülni. Az adatokat összevetik, átlagolják. Általában 5 százalékos hibalehetőséggel lehet kalkulálni.Ezt az időszakot a túrázók mellett várják a természetfotósok – és a sándorfalviak is. Ott élőktől tudjuk, hogy a városnak a Szeged felőli részére behallatszik a darvak krúgatása. Néha olyan hangosak, hogy aki tévézni akar, annak följebb kell nyomnia a hangerőt, különben nem hallja a műsort.