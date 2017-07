Minden évben javítják a lámpás körforgalmat - 2 hetet csúszik a kivitelező

– Ezt csak közpénzből lehet ilyen hosszan húzni. És ennyire teszetoszán. Ritkán látok hozzájuk hasonló tanácstalan munkásokat – mondta a rókusi csomópont LED-lámpáinak javításáról szegedi, építésben jártas olvasónk. Másik, ugyancsak kritikus előfizetőnk a műszaki ellenőrt hiányolja a körforgalomból, és hogy miért nem dolgoznak feszesebben. Úgy látja, sok a pukli, itt-ott belevágnak az aszfaltba, szerinte hamarosan újra javítani kell az ilyen munkát. Vásárhelyről ingázó olvasónknak a forgalomtereléssel gyűlt meg a baja. Számára követhetetlen, hol kell be-, illetve kihajtani a körből.Ha nyár, akkor csomópontjavítás a Kossuth Lajos sugárúton. Csak nagy karbantartásból hetet számoltunk össze a közlekedési nagyprojektben épült csomópont hétéves történetében. Megírtuk: az idei június 19-én kezdődött, és az ígéretek szerint július végéig tartott volna (2017. június 17.: Terelés a Bartók térnél, szerelés a körforgalomban). Szemmel látható azonban, hogy nagyon nincs kész. Tegnap hat munkást számoltunk meg az elkerített részeken. Védőcsőben fektették le a lámpákat összekötő vezetékeket, és új dobozokat ragasztottak bele az aszfaltba.A közlekedési nagyprojektet és a sorozatos garanciális javításokat is az önkormányzat cége, a Szeged Pólus Nkft. koordinálja. Csanádi Zoltán ügyvezető igazgatótól megtudtuk, a kivitelező eredeti alvállalkozója, aki a LED-sorokat beépítette, már nem elérhető. A speciális feladat miatt azonban nem könnyű másikat leakasztani. A mostani cég viszont kapacitás hiányában csak ilyen tempóban dolgozik. Úgy tűnik azonban, nem jól mérték fel, mennyi időre is lesz szükségük a javításhoz, mert tíz napot csúsznak. A módosított határidő: augusztus 10. A városnak nem kerül pénzébe a beavatkozás, mert garanciális munkáról van szó. Az eredeti budapesti műszaki ellenőr cég felügyeli a munkát.Az igazgató azt is elmondta: az összes vezetéket és prizmát cserélik az úttestben. Hiába volt ugyanis védőburkolatban a vezetékhálózat, eltöredezett az állandó rezgéstől. Most új, stabilabb burokba húzzák. A prizmák pedig beáztak a gyanta-, majd a szilikonbevonat ellenére. Helyette új tartódobozokban süllyesztik vissza a burkolatba a LED-eket, speciális ragasztóval rögzítik, az esővizet pedig elvezetik mellőle.