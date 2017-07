Minden fronton volt szegedi érdekeltsége a magyar amerikaifutball-liga döntőjének

A bajnok szegediek. Németh Bence, Kispál Gábor, Demeter Ádám és Németh Márton.

Fotó: Facebook/Németh Márton

Ahhoz képest, hogy Magyarországon az amerikai futball amatőr sport, hihetetlen körítés részesei voltak a nézők a hazai liga (HFL) döntőjében. A Digi Sport egyórás felvezetéssel, élőben, 13 kamerával közvetítette „a magyar Super Bowlt", amit a helyszínen, a Hidegkuti Nándor Stadionban 4350 néző látott.Összehasonlításul: az MTK nézőterén az előző szezonban egyetlen NB I-es bajnokin, a Ferencváros elleni örökrangadón volt ennyi néző. És akkor még a különböző show-elemekről nem is beszéltünk, itt is volt félidei műsor, ahogy Amerikában. Ha már az Egyesült Államoknál tartunk, a korábban NFL-finálét is játszó Meskó Zoltán végezte el kezdőrúgást. Ami pedig még fontosabb: a magyar bajnokságban hat szegedi érdekelt, és mindannyian ott voltak a döntőben.

A szegedi Németh Gyula nem semmi szerelésben szurkolt. Fotó: Facebook / Photopium

Egyikük Németh Márton, aki három szegedivel együtt (Demeter Ádám, Kispál Gábor és testvére, Németh Bence) a végső győztes Budapest Cowbells tagja.– Fantasztikus élmény volt, a 2014-es döntőnket is felülmúlta, köszönhetően a helyválasztásnak – kezdte élménybeszámolóját Németh Márton. – Itt ugyanis óriási hangzavart lehet kelteni, és a szurkolók ki is használták az adottságokat. Legfeljebb három-négy méterre lehetett hallani a társakat. Meskó Zoltánnal beszéltem, aki szerint a magyar viszonyokhoz képest hangulatban és sportélményben is nagyon jó meccs volt. Egy NFL-t megjárt játékostól ez nagyon jólesik, büszkék lehetünk az eseményre – mesélte a HFL 2014-es legjobbjának választott sportoló.

Az említett négy játékoson kívül még volt két szegedi a fináléban: a vesztes Miskolc Steelers játékosa, Menczel Dániel, illetve a Németh testvérek édesapja, Németh Gyula.A szegedi család utóbbi tagja természetesen nem játékos: ő a magyar liga és a válogatott főszurkolója, ezúttal is extravagáns testfestésben és öltözetben jelent meg.