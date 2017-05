Minden harmadik ember veszni hagyta az adójóváírást

– Tavaly az élő nyugdíjbiztosítási szerződéseinknek mindössze 65 százalékára érkezett adójóváírás a NAV-tól – mondja Bóna Katalin, az UNION Biztosító ügyvezető igazgatója. Kis odafigyeléssel ez az arány jelentősen növelhető lenne, tapasztalataik szerint a legnagyobb arányban az első befizetési év után marad el az ügyfelek igénylése: minden második érintett elfelejti.



Az Erste Biztosító is a szerződések mintegy harmadánál tapasztalta az adójóváírás hiányát. A nyugdíjbiztosítási szerződéseikre az ügyfelek átlagosan évi 200 ezer forint körüli összeget fizetnek be, ami azt jelenti, hogy figyelmetlenségük miatt az adott évben szerződésenként mintegy 40 ezer forintról kell lemondaniuk. – Ez piaci szinten akár több mint 2 milliárd forint veszteséget jelenthet – hangsúlyozza Bárdos Tamás termékfejlesztési vezető. Érdemes arra is odafigyelni, hogy az ügyfél rendezze esetleges adó- vagy járuléktartozását, mivel ez is akadályozhatja, hogy az adóhivatal utaljon.



Az adójóváírást a biztosító által legkésőbb február közepéig megküldött igazolás alapján kell igényelni, az szja-bevallásokat idén legkésőbb május 22-éig lehet benyújtani. Akkor sincs veszve az összeg, ha valaki később veszi észre, hogy elmulasztotta az adójóváírás igénylését, ez az elévülési időn belül önellenőrzéssel pótolható.



Jelentősen javulhat a helyzet azzal, hogy idén a NAV milliók számára készíti el a bevallási tervezetet. Az adóhatóság felhasználja a kifizetőktől érkezett adatokat, köztük az üzleti nyugdíjbiztosításokra vonatkozókat is. Természetesen ebben az esetben is érdemes, sőt erősen javallott ellenőrizni, hogy a tervezetben szereplő adatsor – az igényelt összeg, a biztosító bankszámlaszáma – rendben legyen.